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大陸 大陸焦點 特派現場

《哪吒2》終於下檔！　陸觀眾曾稱可超《鐵達尼號》…結局打臉了

記者廖翊慈／綜合報導

中國2025春節賀歲動畫片《哪吒之魔童鬧海（又稱《哪吒2》）》歷經下檔時間延期4次、上映時長153天，終於在30日下檔，全球票房累積159億元（人民幣，下同），中國票房就佔了155億元，海外票房僅佔4億元，位居全球票房第5名。

▲《哪吒2》於今年大年初一上映。（圖／新華社）

▲《哪吒2》於今年大年初一上映。（圖／新華社）

綜合陸媒報導，《哪吒2》在全球影史票房榜排名第5，距離第4名全球經典電影《鐵達尼號》的164.23億元，仍有一段距離。《哪吒2》也成為中國影史首部破百億的電影，日前已擠下迪士尼熱門動畫片《腦筋急轉彎2》，成為全球動畫片第1名，並躋身全球影史票房榜前10名，也是Top10中，唯一一部中國電影。

▲▼《哪吒2》終於下檔了。（圖／貓眼專業版）

▲《哪吒2》下檔全球票房159億元人民幣，與貓眼平台先前預測，最終將來到160億元，相當接近。（圖／貓眼專業版）

根據不完全統計，《哪吒2》的票房目前已超越《冰雪奇緣》、《黑豹》、《哈利波特與死神的聖物（下）》、《STAR WARS：最後的絕地武士》、《美國隊長3》、《變形金剛3》、《小小兵3》、《侏儸紀世界》、《腦筋急轉彎2》、《蜘蛛人：無家日》、《玩命關頭8》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《復仇者聯盟3：無限之戰》、《獅子王》、《捍衛戰士2：獨行俠》、《芭比》、《冰雪奇緣2》、《玩命關頭7》、《復仇者聯盟》等片。

先前陸媒指出，《哪吒2》的全球票房有超過8成來自中國觀眾，因此不少大陸網友認為，「半個月超過《 鐵達尼號》沒問題」、「大家少說都三刷了，衝前三沒問題」。不過最終票房未能超越《鐵達尼號》，且滯留第4名已超過3個月。

▲▼。（圖／翻攝自微博）

▲▼《哪吒2》成為中國影史首部破百億的電影。（圖／翻攝自微博）

▲▼《哪吒2之魔童鬧海》創下全球單一市場高票房，香港TVB電視台突宣布要播《哪吒1》。（圖／翻攝自微博）

相關下檔消息一出，也引起熱議，「一直拖著不下映，反覆延期，明擺著就是想多撈票房，最後整出159億票房，結果國外就貢獻了幾千萬，全靠咱們中國國內觀眾一遍又一遍買票撐著，這吃相看著太難看了」、「本來好好的佳作，口碑都起來了，非要上映這麼久，被反噬了吧」、「大家後來抵觸的原因是，因為過度宣傳賣情懷，讓大家為了全球排名，給他衝業績」、「鬧劇終於結束了」。

片商光線傳媒董事長王長田多次確認，《哪吒3》需至少5年製作時間，預計2030年前後上映。導演餃子已進入閉關創作狀態。

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