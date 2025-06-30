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數千人中樂透！慶祝一半「獎金又泡湯」　挪威彩券公司：算錯了

▲▼彩券,樂透,中獎,中樂透,中彩券。（圖／CFP）

▲挪威「數千人」以為贏得高額獎金，卻是空歡喜一場。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

挪威爆發大規模烏龍事件，數千人接獲通知，以為贏得能夠改變一生的樂透獎金，稍後才發現全是誤會一場。國營博彩公司Norsk Tipping坦承發生計算錯誤，首席執行長已下台負責。

Norsk Tipping於27日發布聲明證實，在Eurojackpot獎項，「數千名顧客接獲不正確的高額獎金通知」。該公司把獎金金額從歐元換算成挪威克朗（kroner）時，「我們遊戲引擎的輸入代碼，出現了人為失誤。金額被乘以100，而非除以100。」

27日，浮報數字顯示在該公司網站與手機app上，雖然稍後已被移除，也未支付錯誤獎金，但已有數千人空歡喜一場。幾名挪威民眾受訪時坦言，在錯誤被發現以前，他們已經開始慶祝了。其他人坦言，他們原本已經在計畫，要把獎金拿去買車或渡假。

海略鎮（Herøy）一對夫妻以為他們贏得120萬克朗（約新台幣166萬元）。苦主瑙斯達爾（Lise Naustdal）以為自己贏得將近190萬克朗（約新台幣262萬元），笑稱「這是非常有趣的1分鐘」。

這次失誤招致消費者、監管機構與挪威文化部的尖銳批評。Norsk Tipping與文化部28日召開緊急會議，執行長薩格斯圖恩（Tonje Sagstuen）29日宣布下台負責，「作為管理者，處理已經發生的錯誤，是我的責任。」

事實上，這已經不是Norsk Tipping第一次面臨審查，該公司承認過去一年歷經「一些技術問題」，如今將持續調查27日的烏龍事件。

 
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