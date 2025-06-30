蘋果經典Logo將搬家？iPhone 17 Pro傳為配合鏡頭位置改變設計

▲iPhone 17 Pro傳導入新相機模組，蘋果Logo位置下移 。（圖／X@MajinBuOfficial，下同）

記者吳立言／綜合報導

蘋果新一代iPhone 17系列傳出即將迎來造型變革，其中最引人注目的，莫過於機背蘋果標誌位置的調整。根據知名爆料者Majinbu引述配件業者資訊指出，iPhone 17 Pro的蘋果Logo可能不再置中，而是略微下移，以配合重新設計的相機模組，營造新的視覺比例。

若消息屬實，這將是蘋果自 iPhone 11推出以來，首次調整Logo在機背上的位置。回顧歷史，iPhone X時期的Logo原位於中央偏上位置，下方仍留有「iPhone」字樣，而從iPhone 11起配合矩形鏡頭模組，Logo改為機背正中央，維持了數代產品的對稱性。

此次傳出的設計變動，除了可能改變iPhone長期以來的美學風格，也對周邊產業帶來影響。部分配件商已開始調整保護殼與MagSafe配件設計，避免因新位置遮擋Logo或影響磁吸精準度。對於習慣裸機或使用透明殼的用戶而言，此變動也將重新定義iPhone的品牌辨識與背蓋觀感。

此外，iPhone 17 Pro的相機模組亦傳將採取向右延展的新佈局，預計覆蓋背面上方約三分之一區域，不再僅限於左上角小矩形。有分析指出，此設計方向可能向Google Pixel系列靠攏，但仍維持蘋果標誌性的倒三角鏡頭排列方式。

目前蘋果尚未正式對此傳聞發表回應。按照以往慣例，iPhone 17系列預計將於9月秋季發表，實際設計細節仍有待官方揭曉。