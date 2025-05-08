桃園首創噪音管制新制　52個社區週邊全日禁這些活動

▲桃園首創噪音管制新制，人口稠密區域全日不得施放爆竹煙火、使用擴音設備及敲鑼打鼓等活動。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提升人口密集社區的生活品質，桃園市政府環保局8日表示，全國首創規範民俗活動的噪音的行政措施，即將正式上路；市府依據《噪音管制法》第八條授權，全面規範在桃園市人口稠密區域，全日不得施放爆竹煙火、使用擴音設備及敲鑼打鼓等活動。

蘇俊賓副市長表示，經桃市府環保、民政、消防及警察跨局處研議，決議精進桃園市的噪音畫分區域，將人口密集社區所在街廓的緊鄰道路，依《噪音管制法》納入特定噪音管制區，區內禁止從事妨害他人生活環境安寧行為，如燃放爆竹、舉辦神壇、廟會、婚喪等民俗活動等，以時段和區域管制高樓層密集住宅區，避免影響周邊民眾。

▲52個社區週邊全日禁施放爆竹煙火等活動。

第一波將針對全市超過12樓、500戶以上的52個社區周邊進行公告，限制全日禁止燃放爆竹及煙火。同時市府也在4月份開始執行「輔導宗教遶境作業要點」，納入全國首創的自主檢核表制度，涵蓋遶境活動的各個環節，從路線與時間安排、民俗活動內容如施放鞭炮、煙火以及焚燒紙錢等，到環境維護與安全機制等都有規範。

蘇俊賓強調，市府與許多宮廟都有進行溝通交流，對於兼顧生活與維護生活品質的做法，多數宮廟也都表達支持。環保局顏己喨局長指出，此新措施的優點，在於有效回應民意需求，減少人口稠密社區不必要的噪音干擾，並保障市民基本的休息與健康權利。

同時，桃園市政府也顧及傳統信仰與文化活動的延續，由民政局同步推出「宗教繞境活動作業要點」，導入自主檢核及事前申報機制，協助宮廟在符合法規下辦理活動，維持文化傳承與社區和諧。