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花蓮豐濱Romadiw市集7/11登場　體驗山海原鄉風情

▲▼2025豐濱Romadiw音樂市集記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼2025豐濱Romadiw音樂市集記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為迎接夏日旅遊熱潮，推動部落文化與在地觀光深度結合，花蓮縣政府全力支持由豐濱鄉公所主辦的「2025豐濱Romadiw音樂市集」。25日上午於煙波大飯店花蓮館舉辦活動記者會，花蓮縣長徐榛蔚與豐濱鄉長邱福順共同出席並邀請多位貴賓蒞臨齊聚一堂，宣布這場結合原住民族音樂、手作市集與自然美景的文化盛會，將於7月11日至12日於磯崎村盛大登場。

▲▼2025豐濱Romadiw音樂市集記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「今年繁花盛開，不僅綻放在山野與田間，也盛開在花蓮每一處充滿文化生命力的角落。」徐榛蔚於致詞中表示，「Romadiw」一詞源自阿美族語，意指潮起潮落的生命律動，象徵文化與自然的共生共舞。透過音樂市集的形式，不僅展現花蓮原住民族的藝術能量，也為部落青年搭建展演平台，傳遞土地與文化的動人之美。

▲▼2025豐濱Romadiw音樂市集記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼記者會現場部落青年歌手與在地樂團也帶來精彩演出，展現活動的多元風貌。

豐濱鄉在觀光與文化的發展上，蘊藏深厚底蘊與獨特魅力。隨著近年來的持續醞釀，目前相關場館已進入內部裝修階段。未來完工後，將更完整展現花蓮海岸線的文化風貌，吸引旅人深度造訪，讓人們願意停留，細細體驗花蓮山海交織的人文之美。

▲▼2025豐濱Romadiw音樂市集記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

豐濱鄉長邱福順表示，「2025豐濱Romadiw音樂市集」是一場結合音樂、木雕、市集與自然風光的原鄉盛會，透過活動串連文化與生活，讓更多人走進部落、感受豐濱的魅力與創造力，也為地方注入觀光能量。他誠摯邀請全台旅人於7月11日、12日前來豐濱，體驗不一樣的夏日原鄉風情。

▲▼2025豐濱Romadiw音樂市集記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚強調，花蓮縣政府持續推動文化觀光政策，今年度更以「繁花盛開」作為整體活動意象，期盼串連東海岸的節慶活動、音樂藝術與地方創生，帶動人潮與經濟活絡，也為旅人帶來一場充滿靈魂與溫度的深度旅行體驗。

▲▼2025豐濱Romadiw音樂市集記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，期盼串連東海岸的節慶活動、音樂藝術與地方創生，帶動人潮與經濟活絡。

記者會現場氣氛熱烈，部落青年歌手與在地樂團也帶來精彩演出，展現活動的多元風貌。根據豐濱鄉公所規劃，本次「Romadiw音樂市集」活動為期兩天，每日下午3時至7時，在磯崎村台11線38.5K處的大石鼻山步道旁舉行，現場將有原民歌手阿努．卡力亭．沙力朋安、黑旋風、AZ李孝祖與吳利昂等輪番演出，還有原味美食、文創手作、永續攤位及文化體驗活動。

▲▼2025豐濱Romadiw音樂市集記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

豐濱鄉長邱福順誠摯邀請全台旅人於7月11日、12日前來豐濱，體驗不一樣的夏日原鄉風情。

現場規劃超過30組在地特色攤位，匯聚原民風味美食、創意手作與工藝小物，邀請民眾邊聽音樂、邊品嚐美食、邊逛市集，享受豐濱夏日節奏。

花蓮縣政府將持續支持地方文化與觀光活動，攜手各界推動在地創生，展現花蓮豐富的人文底蘊與國際友善城市形象。
 

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