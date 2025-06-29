俄羅斯「11萬大軍集結」進逼烏東戰略重地！　烏軍無人機戰術死守

▲ 俄羅斯持續試圖奪取波克羅夫斯克。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭軍方警告，俄羅斯正集結11萬大軍，企圖奪取戰略重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）。俄軍擁有壓倒性的兵力與武器優勢，過去近一年來持續發動攻勢，至今未能占領這座城市，烏軍總司令西爾斯基（Oleksandr Syrskyi）28日表示，目前波克羅夫斯克周邊已成為東部1200公里前線上最激烈的戰區。

CNN報導，波克羅夫斯克並非主要城市，卻坐落於重要補給公路與鐵路樞紐上，與康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）、克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）及斯拉夫揚斯克（Sloviansk）共同構成烏克蘭在頓內茨克地區的防禦骨幹。普丁一直企圖全面占領頓內茨克與盧甘斯克地區，也使得波克羅夫斯克成為莫斯科眼中戰略要地。

波克羅夫斯克開戰前約有6萬居民，如今多數已逃離家園。這裡曾是烏克蘭最後一座仍在營運的焦煤礦所在地，直到今年稍早被迫關閉，礦工也陸續離開。

美國智庫戰爭研究所（ISW）去年年底指出，烏軍結合無人機與地面部隊防禦，成功迫使俄軍放棄正面突襲攻佔波克羅夫斯克的計畫。俄軍也難以向當地大規模增援，因需應對烏軍突襲俄國境內庫斯克州（Kursk），導致戰力分散。

西爾斯基上周透露，烏軍在庫斯克的行動一度使俄方調走多達6.3萬名俄軍及約7千名北韓兵力，使烏軍得以削弱敵方在主戰線的壓力，爭取時間與空間重整部隊，也使俄方原定於去年9月奪城的計畫至今未能實現，後來改採包圍策略，從南方與東北方向逐步推進。

ISW於27日的最新評估中指出，俄軍目前持續以小型火力分隊突擊，有時使用機車、越野車及沙灘車進行機動戰。西爾斯基表示，俄方此舉不僅為戰術突破，更企圖營造心理戰效果，「把俄軍的腳踩進來、插上旗幟，再吹噓一次虛假的勝利。」