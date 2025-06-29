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俄羅斯「11萬大軍集結」進逼烏東戰略重地！　烏軍無人機戰術死守

▲▼ 烏克蘭武裝部隊在頓內茨克前線城鎮波克羅夫斯克附近展開軍事行動。（圖／路透）

▲ 俄羅斯持續試圖奪取波克羅夫斯克。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭軍方警告，俄羅斯正集結11萬大軍，企圖奪取戰略重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）。俄軍擁有壓倒性的兵力與武器優勢，過去近一年來持續發動攻勢，至今未能占領這座城市，烏軍總司令西爾斯基（Oleksandr Syrskyi）28日表示，目前波克羅夫斯克周邊已成為東部1200公里前線上最激烈的戰區。

CNN報導，波克羅夫斯克並非主要城市，卻坐落於重要補給公路與鐵路樞紐上，與康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）、克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）及斯拉夫揚斯克（Sloviansk）共同構成烏克蘭在頓內茨克地區的防禦骨幹。普丁一直企圖全面占領頓內茨克與盧甘斯克地區，也使得波克羅夫斯克成為莫斯科眼中戰略要地。

波克羅夫斯克開戰前約有6萬居民，如今多數已逃離家園。這裡曾是烏克蘭最後一座仍在營運的焦煤礦所在地，直到今年稍早被迫關閉，礦工也陸續離開。

美國智庫戰爭研究所（ISW）去年年底指出，烏軍結合無人機與地面部隊防禦，成功迫使俄軍放棄正面突襲攻佔波克羅夫斯克的計畫。俄軍也難以向當地大規模增援，因需應對烏軍突襲俄國境內庫斯克州（Kursk），導致戰力分散。

西爾斯基上周透露，烏軍在庫斯克的行動一度使俄方調走多達6.3萬名俄軍及約7千名北韓兵力，使烏軍得以削弱敵方在主戰線的壓力，爭取時間與空間重整部隊，也使俄方原定於去年9月奪城的計畫至今未能實現，後來改採包圍策略，從南方與東北方向逐步推進。

ISW於27日的最新評估中指出，俄軍目前持續以小型火力分隊突擊，有時使用機車、越野車及沙灘車進行機動戰。西爾斯基表示，俄方此舉不僅為戰術突破，更企圖營造心理戰效果，「把俄軍的腳踩進來、插上旗幟，再吹噓一次虛假的勝利。」

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