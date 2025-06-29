俄大規模空襲烏克蘭！射數十枚飛彈477架無人機　波蘭戰機出動

▲俄羅斯29日凌晨對烏克蘭發動大規模飛彈與無人機空襲。圖為烏軍朝無人機開火。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯29日凌晨對烏克蘭發動大規模飛彈與無人機攻擊，烏克蘭多地空襲警報大響，包括遠離前線的西部地區。波蘭武裝部隊作戰司令部證實，為了應對俄軍對烏克蘭西部的空襲，緊急出動戰機。

基輔獨立報報導，俄羅斯今年5月與6月加大對烏克蘭的攻擊力道，大規模進攻變得更加頻繁，造成的傷亡也更加慘重。烏克蘭空軍28日深夜發出警告稱，俄羅斯出動3架圖-95轟炸機以及好幾批無人機，數小時後米格-31K戰機也起飛，朝烏克蘭各地展開攻勢。

烏克蘭真理報指出，俄軍6月28日至29日的這一晚，總計發射477架攻擊無人機（211架被擊落、225架從雷達上消失）、4枚Kh-47M2匕首飛彈、7枚伊斯坎德-M/KN-23彈道飛彈（1枚被擊落）、41枚Kh-101/伊斯坎德-K巡弋飛彈（33枚被擊落、1枚從雷達上消失）、5枚口徑（Kalibr）巡弋飛彈（4枚被擊落）等。

烏克蘭遭受接連不斷的襲擊，黑海港口尼古拉耶夫（Mykolaiv）、中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、切爾卡瑟州（Cherkasy Oblast）、伊凡諾-法蘭科夫斯克州（Ivano-Frankivsk）以及西部第一大城利維夫市（Lviv）等地發生爆炸遇襲。

儘管烏軍防空系統已經啟動，但仍有部分地區出現損失與傷亡。切爾卡瑟州民用基礎設施受損且有3人受傷，札波羅熱州一間企業的生產設施遭飛彈擊中，尼古拉耶夫一處基礎設施遭飛彈擊中與無人機攻擊起火。

波蘭武裝部隊作戰司令部表示，針對俄羅斯對烏克蘭西部的空襲，緊急出動戰機，並啟動地面防空單位應對。

就在俄軍發動這場大規模飛彈和無人機攻勢的前一天，俄羅斯總統普丁向媒體記者透露，莫斯科已經準備好舉行新一輪和平談判。俄烏雙方此前已在土耳其伊斯坦堡舉行2次會談，但至今除了協調交換戰俘之後，幾乎沒有取得任何成果。