巴黎街頭淹水！法警車涉水巡邏　大播「鐵達尼號主題曲」

▲法國警察開著警車巡邏行經淹水路段時，竟播放電影鐵達尼號主題曲。（圖／翻攝自Facebook）



記者王佩翊／編譯

法國巴黎與中部地區25日遭逢強烈風暴與豪雨襲擊，造成至少2人不幸身亡、17人受傷，多處道路淹水、樹木連根拔起，連巴黎市區也難以倖免，街頭一片混亂。然而有一輛警車在淹水路段巡邏時，竟搞笑播放著電影《鐵達尼號》主題曲《我心永恆》（My Heart Will Go On），影片迅速爆紅，不少網友更調侃是「法式幽默」。

根據《印度快報》報導，法國街頭近日由於暴雨導致大淹水，然而當地網友拍下的一段災後影片，卻也引發熱議。影片中可以看到，有一輛警車行經積水路段，沒想到竟大聲播放著電影《鐵達尼號》主題曲《My Heart Will Go On》，諷刺不已，也讓該段影片意外爆紅。

有人調侃是「法式幽默」，也有網友表示，警車在任何情況下都不忘浪漫。但有網友持反對意見稱，「不合時宜」、「太沒同理心了吧」等。

根據《獨立報》報導，法國民防單位指出，西南部一名12歲孩童被倒塌的大樹壓死，西北部則有男子因駕駛四輪機車撞上被風暴吹倒的樹木而喪命。此外，強風也讓巴黎奧利機場航班大亂，戴高樂機場更測得每小時53英里的強烈陣風。這場突如其來的風災更一度導致約11萬戶家庭停電，民眾生活大受影響。