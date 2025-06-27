國家警報響了！台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

▲旱溪夜市有人脫下上衣，跑著去躲雨。（圖／翻攝記者爆料網）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中央氣象署26日晚間9時17分，針對台中市發布雷雨即時訊息的國家警報。據悉，台中市區多處發生淹水情形，旱溪夜市也因突然的大風、大雨，讓不少民眾寸步難行，更有人直接脫衣服逃離。

氣象署指出，台中市霧峰區、太平區及大里區，26日晚間9時17分至晚間10時15分，會有劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，請低窪地區慎防淹水。

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氣象署提醒，示警區域能見度低，請注意行車安全、減速慢行。 請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。 切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。 行駛中車輛如遭遇強風，應配合相關單位宣導以維護行車安全。 瞬間強風易導致路樹被吹垮、電纜或招牌掉落等意外，行人及車輛需注意用路安全。

大雨發生後，不少網友將災情PO網，有網友到旱溪夜市用餐，卻被突如而來的大雨困住，更有民眾趕快拉住遮陽傘，擔心被風吹走，感嘆這場風雨根本是「颱風」等級。其中，也有民眾被雨淋濕，直接脫下上衣跑去躲雨，地面也因大雨而積水。