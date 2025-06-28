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貴州榕江「全城拉警報」　才清淤洪水又來！

▲▼貴州榕江遇30年最大洪水。（圖／翻攝自微博）

▲榕江縣遭遇30年來最大洪水。（圖／翻攝自微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

貴州省榕江縣日前因連日大雨，導致嚴重洪水災情。不料，洪水才退去不久，都還來不及清淤，官方28日又緊急發布「防汛Ⅰ級應急響應」，提醒居民不要滯留在家，全部撤離。

27日至28日上午，貴州多地出現強降雨天氣，遵義、黔東南州、黔南州等地局部現大暴雨，最大降雨量為丹寨縣興仁鎮烏地的199.4毫米。

▲▼貴州榕江遇30年最大洪水。（圖／翻攝自微博）

貴州多地28日強降雨持續，貴州省氣象台預估，28日白天，貴州省的東部和南部地區陰天有陣雨或雷雨，黔東南州中部、黔南州東部有中到大雨，局部暴雨，其餘地區陰天間多雲有分散陣雨或雷雨；28日晚間，全省陰天間多雲有分散陣雨或雷雨。

黔東南州等地局部雨勢強勁，榕江、雷山等地今晨發佈暴雨紅色預警信號，受強降雨影響又將有洪峰過境。

榕江縣政府在緊急通知中提到，預計榕江縣都柳江石灰廠水文站於6月28日17時左右出現洪峰水位253.50米（相應洪峰流量8360立方米每秒），超保證水位（251.50米）2.0米。

通知中指出，經會商研判，縣人民政府防汛抗旱指揮部決定從2025年6月28日12時30分起，將第6號「防汛Ⅱ級應急響應」提升為「防汛I級應急響應」。

根據陸媒報導，榕江縣人民政府防汛抗旱指揮部已提醒人員不要滯留在家，全部撤離出去。

▲▼貴州榕江遇30年最大洪水。（圖／翻攝自微博）

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