11年賣百萬盤！台中義大利麵夯店開新據點　鍋物品牌插旗南屯

▲台中義大利麵名店HUN混睽違11年展新店，不僅品牌轉型升級，還推出自有IP角色。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中餐飲市場又有新美食餐廳加入戰局，2014年於台中發跡的義大利麵連鎖品牌「HUN混」，睽違11年後再度開展新分店，台中南區高工店開幕慶，同時宣布品牌轉型升級，並打造自有IP角色「HUHU」。另外，全台唯一採用「粥底＋麻辣」雙鍋組合的冒香香旗艦店插旗南屯區，業者獨家推出麻辣火鍋與久熬粥底白鍋雙鍋底，要在火鍋百家爭鳴的市場中脫穎而出。

HUN混招牌「橘醬爆炸蛤蠣義大利麵」上面堆疊滿滿蛤蜊，佐上招牌橘醬，視覺與味覺雙重衝擊，是不少台中人學生時期、初戀約會或放學後的小確幸，11年來累計銷售已破百萬盤。

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▲「HUN混」所屬集團尊鴻集團執行長陳詠翔年紀輕輕卻已身價不凡，新店還首度增設麵包區。（圖／記者游瓊華攝）



「HUN混」所屬集團尊鴻集團執行長陳詠翔表示，隨著品牌轉型，HUN混同步推出全新菜色，如蛋奶醬、濃郁起司醬系列及冰淇淋甜點，打造更完整的「混式用餐體驗」；另外，HUN混台中高工店首度增設麵包區，販售多款特色口味吐司。

▲搶進台中餐飲市場的還有冒香香，是全台唯一採用「粥底＋麻辣」雙鍋組合。（圖／記者游瓊華攝）



另外，麻辣鍋品牌冒香香則在南屯區設置超過300坪的旗艦店，除了鍋物吸睛，也搭配自助海鮮現撈區、稀有菜盤自己挑，更設置娛樂區，不僅能三五好友相約打麻將、懷舊機台也能大放電、親子手作課程、更有棉花糖親手做，搶攻親子市場。

▲冒香香位於台中市南屯區。（圖／記者游瓊華攝）