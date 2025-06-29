熊抱性騷女下屬！外交官呂志堅搬宗教受洗求情　判休職3年確定

▲駐南非代表處前副參事呂志堅性騷擾女下屬，懲戒法院判決休職3年確定。（示意圖，非本案當事人／翻攝自pixabay）



文／中央社

駐南非代表處前副參事呂志堅於民國111年到112年間，被控利用公務上的權勢及機會，多次性騷擾駐處的女下屬，監察院彈劾呂男後移送懲戒。懲戒法院一、二審均判決呂男休職3年，全案確定。

監察院指出，現任外交部研究設計會副參事回部辦事呂志堅，在擔任駐南非代表處副參事期間，從111年7、8月間，常藉機碰觸駐處1名女屬員（乙女）肩膀、擁抱乙女。

監察院表示，呂志堅曾在健身房抱住乙女，對健身房工作人員聲稱乙女是「my wife（我的老婆）」，也在駕駛面前稱乙女是「my girlfriend（我的女友）」；還曾在按摩店與乙女共處一個房間，且將衣物全部脫掉僅著1條內褲接受按摩，又建議乙女也脫衣接受按摩。

呂志堅的行為令乙女感到不舒服、緊張害怕，但畏於呂志堅官階高、代理館務的權勢等，擔心提出申訴後，影響辦公室氣氛與後續的工作，只能隱忍不發。

監察院指出，直到呂志堅於112年5月12日，在駐處館內及辦公室內再度擁抱乙女，讓乙女再也無法忍受，趁呂志堅休假返台時，在112年6月11日透過LINE傳送訊息給呂志堅，清楚表明對呂志堅不時擁抱、觸摸等言行，感到不舒服與害怕，並請呂志堅給予尊重及在肢體上保持距離。

但呂志堅收到訊息後，只回傳1個拇指比讚的貼圖，讓乙女更加緊張與害怕，向該駐處提出申訴，外交部申評會決議性騷擾成立。呂志堅接受監察院調查時，坦承行為失當、未嚴守行為分際，辯稱擁抱是基於禮貌、開玩笑，沒有踰矩的想法。監察院彈劾呂志堅並移送懲戒法院審理。

懲戒法院一審指出，呂志堅利用職權對下屬為逾越分際的違法行為，期間長達9個月左右，損害其職位尊嚴及政府國際形象的程度非輕，考量呂男事後坦承違失，及其以往工作績效，判決休職，期間3年。

呂志堅不服提起上訴，他指出，自己事後已向乙女致歉，並參與性平講座及進行法律及心理諮商輔導，改正自身言行，且已進行宗教受洗，懺悔前非。

呂志堅表示，他自民國89年進入外交部任職，均戮力拓展與美國及非洲各國之外交關係，屢獲嘉勉，事發後調職仍努力完成長官交付的重要任務；乙女於調查訪談中也表示他做到這個位置也很辛苦，不想毀其人生，希望法院從輕量處。

懲戒法院二審認為，原判決並無違背法令的情形，呂志堅上訴無理由，判決駁回。全案確定。