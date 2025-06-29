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人肉炮彈畫面曝！高雄轎車左轉未禮讓　騎士撞上噴落引擎蓋

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區建國二路與復興一路口，昨（28）日下午發生一起轎車左轉未禮讓直行機車的擦撞事故。一輛自小客車疑因搶快轉彎，與對向直行普重機車發生碰撞，導致機車騎士當場噴飛、重摔在引擎蓋上，手腳多處擦挫傷，所幸送醫後無生命危險。

▲騎士被撞之後，整個人彈飛到引擎蓋 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲騎士被撞之後，整個人彈飛到引擎蓋 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

三民第一分局表示，這起事故發生在昨日下午3時51分許，44歲的卓姓男子駕駛自小客車，沿建國二路東向西行駛，準備左轉進入復興一路。此時，25歲的姚姓男子則騎乘普重機車沿建國二路西向東直行，雙方行經路口時，卓男疑似未禮讓直行的姚男，2車猛烈碰撞。

▲騎士被撞之後，整個人彈飛到引擎蓋 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲姚姓騎士被撞之後，整個人躺在引擎蓋直到救護人員來協助送醫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

瞬間的撞擊力道讓姚男連人帶車噴飛，整個人摔在引擎蓋上，造成他手腳多處擦挫傷，但意識清楚，經緊急送往大同醫院包紮救治後，已無大礙。警方獲報後立即趕往現場，拉起封鎖線並協助交通管制，同時通報交通分隊到場進行測繪及釐清。

警方對2駕駛進行酒測，結果均為零，初步排除酒駕肇事。初步研判肇事原因，指向卓男的轉彎車輛未禮讓直行車先行，至於詳細的肇事責任歸屬，仍有待交通警察大隊進一步的事故鑑定分析。

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