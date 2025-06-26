奧萬大國家森林遊樂園暑期慶生　7/1至7/6推10元入園優惠

▲奧萬大園區推出周年慶優惠，7月1日至6日入園只要10元。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

炎炎夏日將至，學生們也迎接快樂暑假到來，林業及自然保育署南投分署為慶祝奧萬大國家森林遊樂區生日，將於7月1日至6日推出入園門票10元的銅板價優惠，歡迎親子朋友把握良機，體驗奧萬大的夏季風采。

林業保育署南投分暑指出，奧萬大國家森林遊樂區於民國83年7月1日開園，迄今已有31個年頭，近年雖受極端天侯影響，造成部份設施毀損，但目前已陸續修復園區內「好漢坡步道」、「清水溪橋」等重要遊憩設施，讓遊客踏青健行時能有更好的體驗。

南投分署長李政賢表示，奧萬大國家森林遊樂區，四季風情各具特色，夏天時蝶飛蟲鳴、鷹揚高歌、鳥猴嬉遊、群蛙歡唱，且因位於中海拔山區、海拔高度約1200公尺，平均氣溫比平地低5至8℃，涼爽怡人，漫步在奧萬大森林步道，可以充分享受珍貴的森林「活氧」及「芬多精」，不僅暑氣全消，更可休閒養身，遠離都市塵囂。

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