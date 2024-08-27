南投銀養小學堂活動促青銀共學　4歲至82歲分組比拚搶答營養知識題

▲南投縣衛生局22日舉辦「銀養小學堂」競賽活動。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

隨著人口高齡化，國人越發關注如何有效提升銀髮族的健康和生活品質；南投縣衛生局日前舉辦「銀養小學堂」競賽活動，結合青銀共學，讓長者及其照顧者在趣味中學習營養知識，也鼓勵他們走出家門、參與社區活動，促進身心健康。

本次競賽22日在南投縣綜合性身心障礙福利復健服務中心登場，分為初賽和決賽，53位參賽者組成20隊參賽，每組參賽隊伍由2至3人組成，其中至少包含1位長者，年齡從4歲到82歲都有、橫跨3個世代；參賽者需在限定時間內回答問題，根據答對題數決定前10名隊伍晉級決賽，決賽題目涵蓋營養、飲食、疾病和廚房知識等，參賽者需以搶答鈴迅速搶答，更加緊張刺激，最終累計積分前三名和優勝隊伍獲得豐厚獎品。

參賽者王姓婦人賽後分享，參加此活動能讓他在退休後照顧長輩時，獲得很多照顧的正確知識，另在禾安康巷弄站擔任志工的曾姓婦人也表示，會將當天所學應用在社區，提升據點的餐點及廚房衛生，讓長輩得到更好的照顧；還有許多參賽者表示得獎是其次，寓教於樂的過程讓學習變有趣，還可跟年輕人一同學到很多實用的營養知識、感覺年輕好幾歲，並在互動中提升社交能力和生活品質。

南投縣議員陳宜君當天也蒞臨現場幫所有參賽者加油打氣，表示長者的健康刻不容緩，衛生局舉辦的銀養小學堂活動、透過競賽學習營養及健康知識，希望衛生局未來能多辦理各類活動，讓南投各鄉鎮民眾都有機會參與；縣府衛生局長陳南松說，希望透過本次活動提供長輩們及其照顧者營養相關知識，並增加更多學習及交流機會，應用於日常生活，在地健康老化，實現預防及延緩失能的願景。