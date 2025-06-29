福特CEO公開訴苦「稀土荒」　中美關稅角力害慘美國汽車工業

▲美國汽車大廠福特短缺「稀土荒」面臨暫時工的困擾。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中美關稅戰影響，美國稀土磁鐵短缺，過去三周，福特在美國的多家工廠暫時停工。當地時間27日，福特公司首席執行官（CEO）吉姆·法利在一場論壇上表示，「沒有中國，我們就買不到任何高功率磁鐵。」並且坦承很多製造成句必須停工，也顯示美國汽車工業現在遇到難題。

美媒《彭博社》報導指出，福特公司首席執行官（CEO）吉姆·法利在一場論壇上表示，目前形勢表明，有必要在美國為關鍵汽車零部件建立國內供應鏈。他聲稱，中國新建的稀土磁鐵出口審批程序，放慢了稀土的供應速度。

「沒有中國，我們就買不到任何高功率磁鐵，」法利在論壇上稱，「由於無法獲得高功率磁鐵，過去三周，我們關閉了一些工廠的生產。」

法利指出，這些磁鐵對汽車的座椅、雨刷、車門和音響系統至關重要，「我們造不了這些東西。」他指出，雖然中方正在批准稀土出口許可證，但該公司在獲取稀土材料方面依舊面臨困難。

稀土磁鐵作為高科技產業不可或缺的原材料，已成為中美貿易談判中的一個焦點問題。據《華爾街日報》援引數據顯示，自今年4月中國對美國加徵關稅的反制措施實施以來，包括稀土磁鐵在內的關鍵礦產出口管制顯著影響了西方企業的供應鏈。5月份，中國對美稀土磁鐵出口量同比下降了93%，給全球汽車、國防和電子產品製造商帶來了巨大衝擊。

法利指出，中方新建的稀土磁鐵出口審批程序顯著放慢了供應速度，使得福特等美國公司不得不面對「稀土荒」的嚴峻現實。他呼籲，有必要在美國本土建立關鍵汽車零部件的供應鏈，以減少對外部市場的依賴。

他表示，福特正處於「勉強糊口的狀態」，必須進行供應鏈應急調度，以確保生產線盡可能維持運轉。然而，法利也警告說，如果稀土供應問題得不到及時解決，未來福特和其他美國汽車製造商可能面對停產的風險。

▲外媒抨擊中國「稀土武器化」 。（圖／路透社）

面對稀土短缺的困境，西方媒體開始朝向「稀土武器化」議題報導，指責中國利用稀土主導地位施加貿易影響力。中國外交部及商務部也多次表示，中方出台的出口管制措施符合國際通行做法，是非歧視性的，旨在維護全球產供鏈的穩定與安全。

面對稀土短缺帶來的挑戰，福特公司正積極尋求多元化供應鏈解決方案，包括探索與其他國家的稀土供應商合作以及加大對回收稀土資源的研發投入。然而，這些措施的實施需要時間和大量投資，短期內難以緩解當前的供應危機。

美國總統川普26日宣布，與中國簽署一項貿易協議，白宮官員也證實，中美雙方將加快稀土礦物出口至美國的作業程序。對此，中國商務部新聞發言人27日就中美倫敦框架談判成果有最新說明，針對是否加快對美出口稀土？

發言人指出，在中美兩國元首共識指引下，雙方經貿團隊於6月9日至10日在倫敦舉行經貿會談，就落實兩國元首6月5日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的框架達成原則一致。

發言人表示，倫敦會談後，中美雙方團隊保持著密切溝通。「近日，經批准，雙方進一步確認了框架細節。中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請。美方將相應取消對華採取的一系列限制性措施。」

發言人強調，期望美方與中方相向而行，按照兩國元首6月5日通話重要共識和要求，進一步發揮好中美經貿磋商機製作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作，共同推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展