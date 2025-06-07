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大陸 大陸焦點 特派現場

波音時隔兩個月恢復向陸交付飛機　中美雙邊貿易有望逐步重啟

▲波音737完工和交付中心正式開工，可望將舟山打造成航空高端研發製造基地。（圖／CFP）

▲大陸位於舟山波音737完工和交付工廠，也是航空高端研發製造基地。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

受到中美關稅戰影響，波音飛機在華訂單交付一度喊停。大陸《民航資源網》消息指出，一架波音737MAX飛機今（7）日從美國西雅圖起飛，目前已落地夏威夷，預計再繼續飛往中國。這架飛機是原本在波音舟山工廠等待交付的新飛機，4月曾被退回美國，這也是波音四月以來首次恢復向中國交付飛機。

新加坡《聯合早報》今報導指出，美國波音公司自4月以來首次恢復向中國交付737 MAX客機，顯示儘管中美長期陷於關稅僵局，雙邊貿易往來正逐步重啓。

《彭博社》和《路透社》消息，根據FlightRadar24的飛行數據顯示，一架臨時註冊編號為N230BE的波音737MAX客機，於6月6日（星期五）上午10時從美國西雅圖起飛，踏上飛往中國交付中心的首段旅程。該飛機首站降落在夏威夷凱路亞－科納（Kailua-Kona），這是波音飛機橫跨太平洋運往中國途中常用的加油中轉站之一。

回顧美國四月初對全球發動關稅戰之後，今年4月初，至少有三架波音737MAX客機曾從中國舟山的波音交付中心突然飛回西雅圖。據《路透社》報導，此次起飛前往中國的N230BE，正是4月初首批返回美國的其中一架客機。

隨著中美雙方5月12日達成為期90天的臨時休戰協議，同意大幅削減大部分關稅後，波音公司首席執行官奧特伯格（KellyOrtberg）曾於5月29日表示，中國航司將在6月恢復接收波音飛機。這一表態為波音與中國之間暫停交付的局面帶來了轉機。

對波音而言，當務之急是盡快清理庫存中已完成生產的飛機，對當前財務狀況改善至關重要。《路透社》報導還指出，中國市場約佔波音商用機訂單積壓量的10%。波音原計劃今年向中國市場交付50架客機，但4月爆發的新一輪貿易摩擦擾亂了既定安排。

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