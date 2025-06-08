中美啟動二輪談判！稀土成籌碼　陸商務部：依法批准一定數量申請

▲稀土可能成為中美貿易戰的籌碼 。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

中美雙方高層將於本月9日在英國倫敦展開新一輪貿易磋商，討論相關協議事宜。中國外交部也於7日晚間證實何立峰即將出訪英國，隨後中國商務部也宣布關於稀土管制政策，「已依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作」，間接證實北京已向美國3大車廠稀土供應商核發暫時出口許可的消息。

中國稀土出口管制衝擊全球汽車供應鏈，《路透社》昨7日報導引述知情人士透露，北京向美國3大車廠通用汽車（GM）、福特（Ford）與吉普（Jeep）母公司Stellantis集團的稀土供應商，已於2日核發暫時出口許可，部分效期達6個月。目前許可品項與數量尚不清楚，等同間接證實已向美國3大車廠稀土供應商核發暫時出口許可的消息。

當天晚間22時，中國外交部官網發布，外交部發言人宣佈，「應英國政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於6月8日至13日訪問英國。其間，將與美方舉行中美經貿磋商機制首次會議。」

不到半小時，中國商務部新聞發言人昨晚也釋出消息，中國依法對稀土相關物項實施出口管制，目的是更好維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，體現了堅持維護世界和平與地區穩定的一貫立場。

發言人指，稀土相關物項具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制符合國際通行做法。中方注意到，隨著機器人、新能源汽車等行業發展，各國對中重稀土在民用領域的需求量正持續增長。

發言人強調，「中國作為負責任的大國，充分考慮各國在民用領域的合理需求與關切，依法依規對稀土相關物項出口許可申請進行審查，已依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。」

發言人說，中方願就此進一步加強與相關國家的出口管制溝通對話，促進便利合規貿易。