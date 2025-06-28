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午後雷雨一周不缺席　今明最不穩定「2地有大雨」

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲未來一周有午後雷陣雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(28日)起到未來一周，台灣各地天氣高溫炎熱、午後雷陣雨相伴，今、明兩天大氣條件最不穩定，南部和其他山區可能有局部大雨，明日起南台灣水氣略增，局部地區有機會出現零星飄雨。目前有熱帶雲系發展，但發展熱帶系統機率偏低。

中央氣象署預報員陳姵安表示，未來一周台灣將受副熱帶高壓影響，呈現典型夏季天氣型態，各地大多為多雲到晴，午後則有局部短暫雷陣雨。今日雖大致晴朗無雲，但大氣仍偏不穩定，午後雷陣雨發展仍旺盛，尤以西半部及東半部山區為主，南部及其他山區還可能出現局部大雨。

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陳姵安指出，台灣東方外海延伸至南海、華南地區目前為較大的低壓帶，雖有旺盛的水氣與熱帶雲系發展，但熱帶系統發展機率偏低，雲系較為鬆散。受東風導引，相關水氣將於明日開始影響台灣南部，屆時雲量將增多，南部也可能有零星降雨發生。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

她進一步說明，明天起南部、東南部鄰近區域水氣明顯增加，恆春半島與東半部地區將有局部短暫陣雨，南台灣亦可能出現零星降雨；午後雷陣雨則在副熱帶高壓主導下，午後降雨範圍將逐漸集中於近山區與山區。明天一整天零星降雨、影響不大，但午後局部雷陣雨仍需多加留意。

下周四、下周五台灣風場將轉為偏東南風或南風，陳姵安說，南方低壓帶水氣有機會被帶上來，使南台灣水氣進一步增加。不過後期天氣仍有不確定性，目前預估下周三之前整體仍以午後雷陣雨為主。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

高溫方面，今、明兩天午後對流旺盛，雖不至於像上周炎熱，但大台北、花東縱谷及中南部近山區仍可能出現局部36度以上高溫。

陳姵安指出，隨著下周二後天氣逐漸轉為晴朗，高溫區域也將擴大，大台北、花東縱谷及中南部近山區的高溫範圍，預計比本周六、日及下周一更加明顯。不過，下周後期雲量增加，加上南部水氣增多，高溫可能不會明顯再上升。

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