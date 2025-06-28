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5月創史上第二高溫　今年恐成「最熱5年」之一

▲▼今年5月為史上第二熱。（圖／「報氣候-中央氣象署」臉書）

▲今年5月為史上第二熱。（圖／「報氣候-中央氣象署」臉書）

記者李姿慧／台北報導

今年5月全球各地都出現極端高溫，根據最新出爐的2025年5月全球氣候報告，今年5月為史上第二熱的5月，比平均溫度高出0.53°C，顯示近年暖化趨勢加劇。另2025年極有可能成為有史以來5個最熱年份之一。

中央氣象署在臉書粉專「報氣候-中央氣象署」指出，根據歐洲哥白尼氣候變遷服務中心和美國國家環境資訊中心最新出爐的2025年5月全球氣候報告顯示，今年5月成為有紀錄以來第二熱的5月，全球平均溫度比1991年到2020年的平均值高出0.53°C，相較於工業化前的1850年到1900年，則高出了1.40°C。

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NCEI指出，有紀錄以來十個最熱的5月，全部出現在2014年之後，顯示近年來暖化趨勢持續加劇！除2025年1月到5月的全球平均溫度是有紀錄以來第二高，2025年極有可能成為有史以來5個最熱年份之一，機率超過99%。

今年5月全球各地都出現極端高溫事件，氣象署說明，阿拉伯聯合大公國在5月24日突破當地5月單日最高溫紀錄，達51.6°C，過去的最高溫紀錄是發生在2009年的50.2°C；冰島經歷了史上最嚴重的5月熱浪，94%的氣象站都觀測到5月的新高溫紀錄。

此外，法國5月也經歷了嚴峻的熱浪，全國最高溫指標在5月30日達到30.5°C，創下了史上最熱的5月紀錄，這也是該指標自1947年以來，在5月第二次突破30°C，第一次則是在2005年。

氣象署指出，北極海冰面積自今年年初以來，持續徘徊在歷史最低紀錄邊緣，進入4月後，雖回到2個標準差以內，5月仍然創下近5年以來的最低紀錄，且海冰融化的速度相較於平均有偏快的情形。南極海冰狀況同樣嚴峻，部分海域已幾乎完全無冰。

由於全球海洋同樣正在經歷著異常的高溫，也就是「海洋熱浪」，氣象署表示，海洋熱浪的發生會對於海洋生態系統及沿岸的生態環境及經濟造成重大衝擊，也可能加劇氣候變遷。北太平洋從熱帶到中高緯度大部分的海域都有海洋熱浪的情形發生，且部分區域甚至有達到99%的門檻值，顯示海洋熱浪已經是個不容忽視的議題。

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