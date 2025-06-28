休旅車想超車BMW！對決變電箱炸出恐怖火光　再衝對向猛撞電桿

記者吳世龍／高雄報導

高雄市岡山區於前天(26日)下午發生一起因不當超車的交通事故，62歲吳姓男子駕駛自小客車行經寶米路段時，疑似因超車不當，偏離路面，自撞路旁變電箱，瞬間爆出恐怖火光，畫面十分驚人。事故造成吳姓駕駛胸口擦挫傷，所幸送醫治療後並無大礙。

岡山分局接獲通報後，立即派員趕赴現場，除了協助交通疏導，也通報救護人員將吳男送醫。初步檢測顯示吳男並無酒駕情事。然而，有民眾將這段驚險的超車自撞影片上傳至 YouTube。

畫面中清晰可見，一輛休旅車試圖從右側超越前方車輛，卻失控撞上路旁的變電箱，強大的撞擊力瞬間引發火花。休旅車右側車輪一度翹起，滑行數秒後雖然回到車道，但隨即向左失控，最終衝向對向車道旁的電桿才停下來。

▲吳姓男子駕駛休旅車行經岡山區寶米路段時，疑似因超車不當，偏離路面，自撞路旁變電箱，瞬間爆出火光。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

針對吳姓駕駛超車不當的行為，警方將依道路交通管理處罰條例第47條第3款「在前行車之右側超車，或超車時未保持適當之間隔，或未行至安全距離即行駛入原行路線。」處新臺幣1,200元以上2,400元以下罰鍰。此次事故的詳細肇因將由交通大隊進一步分析鑑定。

岡山分局藉此呼籲廣大駕駛人，務必遵守交通規則，切勿爭道搶快，只有共同維護用路安全，才能有效避免類似事故再次發生。行車上路，安全永遠是回家的唯一道路。

▲吳姓男子駕駛休旅車行經岡山區寶米路段時，疑似因超車不當，偏離路面，自撞路旁變電箱，瞬間爆出火光。（圖／記者吳世龍翻攝）