侏羅紀新成員！1.5億年前罕見小恐龍出土　「狗狗大小」超會跑

圖文／鏡週刊

科學家近日在美國科羅拉多州莫里遜組地層，發掘出一具約1億5千萬年前的犬大小恐龍新物種，命名為「Enigmacursor mollyborthwickae（暫譯：迷蹤跑龍）」。這種小型植食性恐龍體長與拉布拉多犬相近，尾巴約占全長一半，是當時侏羅紀生態系統中罕見且活躍的成員。

CNN報導，該標本骨骼大部分完整，於2021至2022年間出土，但缺少頭骨與部分脊椎，令科學家難以精確測量其全長。倫敦自然歷史博物館研究員巴雷特教授（Paul Barrett）指出，小型植食性恐龍化石極為稀有，且完整骨骼更屬罕見，這次發現大大豐富了對侏羅紀小型恐龍的認識。

研究團隊分析認為，「迷蹤跑龍」結構輕巧，體重相當於蘇格蘭牧羊犬，長腿使其成為迅速的奔跑者，能輕鬆逃避掠食者。該物種與中國發現的「鹽都龍」親緣關係密切，顯示此類恐龍曾廣泛分布於亞洲與北美。

此標本由倫敦一藝術畫廊發現並提供，研究人員與畫廊合作尋獲捐贈者，將骨骼送至自然歷史博物館，並將捐贈者博斯威克（Molly Borthwick）女士的名字紀念於物種名稱中。

研究成果已於25日發表於《皇家學會公開科學》期刊，標本也在自然歷史博物館公開展出。巴雷特教授強調，儘管新的恐龍物種每週皆有發現，但小型恐龍因骨骼脆弱與獵人偏好大型標本而少有出土，這次發現對重構侏羅紀生態全貌意義重大。