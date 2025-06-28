先送兒子上學　牧師爸「3歲女兒忘車上7小時」！50℃高溫活活熱死

▲ 一名3歲女童因被忘在車上，在攝氏近50度高溫中不幸身亡。（示意圖／VCG）

文／CTWANT

巴西東北部阿拉亞爾市一名3歲女童因被遺忘在車內長達7個多小時，在攝氏接近50度的高溫中不幸身亡。女童父親為當地福音派教會牧師，目前正因過失殺人罪接受調查。

外媒報導，這起事件發生於6月23日，當天上午牧師莫塔（Rones Douglas Sales Mota）原本應按照日常習慣，先送3歲的女兒安娜莉茲（Anna Liz）前往托兒所，接著再送8歲的兒子去上學。

然而當日情況有所變動，兒子提前準備好出門，莫塔便改為先送兒子上學。送完兒子後他便直接前往教堂，誤以為已完成接送工作，完全忘記女兒仍在後座熟睡。

據警方表示，安娜莉茲在車內被困超過7個小時，直到下午2點40分，莫塔準備接孩子放學時才驚覺女兒仍在車內，已無生命跡象。根據現場氣溫及車內條件，專家估計車內溫度一度飆升至攝氏50度。

當地警方表示，雖然莫塔無意害死女兒，但未能履行作為父親的基本注意義務，因此案件已依過失殺人罪立案調查。負責本案的弗洛里亞諾警察局局長阿曼達埃斯特萬（Amanda Estêvam）指出，由於牧師並未試圖逃避責任，也並非蓄意犯罪，因此目前不適宜對其進行預防性羈押。

羅內斯的律師艾爾斯（Eriston Leite Ayres）受訪時表示，當天因應兒子的要求，打亂他原本的接送順序，導致這場悲劇。他補充，當事人深陷悔恨，精神極度崩潰，甚至在發現女兒身亡後，抱著她走進教堂，表現出極度絕望。

女孩的遺體已送往弗洛里亞諾法醫研究所（IML）進行檢驗，警方正等待驗屍結果以釐清死因。安娜莉茲已於6月24日上午下葬於當地的康塞桑公墓。

阿拉亞爾市政府對事件表示哀悼，市長阿爾德梅斯巴羅佐（Aldeemes Barroso）宣布全市進入為期三天的哀悼期，向不幸逝世的孩童與其家屬致上最深切的慰問。

如最終被判定有罪，牧師可能面臨1至3年刑期。不過根據巴西法律，若法官認定其因喪女所承受的痛苦已構成足夠懲罰，亦可裁定不予執行實刑。

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