貝佐斯婚禮大咖雲集！辣妻曬婚紗照　改名「貝佐斯夫人」宣示身分

圖文／鏡週刊

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與前電視主播桑切斯（Lauren Sánchez）27日在義大利威尼斯的聖喬治馬焦雷島舉行夢幻婚禮。完婚當天，桑切斯在IG首度曝光婚紗照，並透露已冠上「貝佐斯」姓氏，成為真正的貝佐斯夫人。

桑切斯在IG貼出婚紗照，寫下結婚日期「06/27/2025♥️」，她的IG姓名已改為「Lauren Sánchez Bezos」（蘿倫桑切斯貝佐斯），宣示婚後身份。照片中，可見她穿義大利品牌Dolce & Gabbana訂製高領蕾絲魚尾婚紗，設計揉合透明蕾絲袖，與180顆絲質雪紡鈕扣，夢幻又浪漫。

▲ 貝佐斯與桑切斯的婚紗照首度曝光。（翻攝laurensanchezbezos IG）

珠寶方面，除有那顆價值500萬美元（約新台幣1.45億元）的30克拉巨鑽，還有桑切斯借來的Dolce & Gabbana耳環，按照婚禮傳統，象徵「借來的東西」（something borrowed），以帶來好運。

隨後，《VOGUE》雜誌第一時間曝光桑切斯婚後專訪，她表示，這件婚紗經過1年半籌備，從一開始的「簡單性感」構想，轉變為「具有時代意義、代表當下人生階段的作品」。她說，「5年前的我與現在的我已大不相同，這件婚紗展現了我內在的蛻變，也代表我現在的狀態。」她進一步透露，這是她人生中第一件「胸口包緊緊緊」的禮服，打破外界對她愛脫愛露的火辣形象。

▲ 桑切斯穿Dolce & Gabbana訂製蕾絲魚尾婚紗，坦言這是她第一件「胸口包緊緊」的禮服。（翻攝laurensanchezbezos IG）

桑切斯的婚禮頭紗同樣具巧思，以1958年蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）在電影《水上人家》（Houseboat）中所戴的頭紗為靈感，融合薄紗與蕾絲設計，展現經典浪漫。此外，除了那對「借來的」Dolce & Gabbana耳環，她婚禮上「藍色的東西」，則是她早前在「藍色起源」（Blue Origin）太空飛行中的祕密紀念品，增添個人意義。兩個兒子尼科（Nikko）與埃文（Evan）陪她走上紅毯，場面溫馨。

貝佐斯和桑切斯2019年開始交往、2023年5月在法國南部度假期間訂婚。兩人26日至28日在威尼斯舉辦婚禮，邀來約200名賓客狂歡3天，包含金卡戴珊（Kim Kardashian）、歐普拉（Oprah Winfrey）、比爾蓋茨（Bill Gates）、奧蘭多布魯（Orlando Bloom）、蕾哈娜（Rihanna）、伊凡卡川普（Ivanka Trump）等名人，奢華盛大。

▲ 桑切斯登上《VOGUE》6月號數位版封面。（翻攝vogue.com）

儘管如此，婚禮仍引發威尼斯當地居民抗議，抗議團體在聖馬可廣場展示「這裡沒有貝佐斯的空間」「你若能租下威尼斯辦婚禮，就該多繳稅」等標語，抗議過度旅遊對城市的影響。

婚後兩人將共同照顧7名子女，貝佐斯與前妻瑪肯西史考特（MacKenzie Scott）育有3子1女；桑切斯與前夫派翠克懷特塞爾（Patrick Whitesell）則育有19歲的兒子埃文和17歲女兒艾拉（Ella），與前男友、NFL球星托尼岡薩雷斯（Tony Gonzalez）育有24歲的尼科。



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