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男同志非消費主力　「灣島皇后」周邊產品7成是女性買

台灣第一個變裝皇后品牌「灣島皇后」創辦人禹珮辰（中）、陳俊元（左），為皇后接洽屬於凡人、也煩人的商演。

▲台灣第一個變裝皇后品牌「灣島皇后」創辦人禹珮辰（中）、陳俊元（左），為皇后接洽屬於凡人、也煩人的商演。

圖文／鏡週刊

每年6月是全球「同志驕傲月」（Pride Month），變裝皇后堪稱最華麗的一抹風景；當2024年美國實境節目《魯保羅變裝皇后秀》讓台灣人奪下冠軍，掌聲之後，禹珮辰、陳俊元成立台灣第一個變裝皇后品牌「灣島皇后」，憑藉著旅遊業背景和行銷頭腦，一步步催生產業鏈，變裝皇后們登上觀光巴士導覽、走進外商科技業分享多元包容座談，甚至站上中華文化總會的除夕夜特別節目、大港開唱、世壯運舞台，不只在夜晚閃亮，白天持續美麗淘金。

週末晚上10點，潛入位在台北西門町的酒吧Locker Room，今晚的主題是「葛萊美新天后」，只是夜不夠深，化妝間裡，「灣島娛樂」的創辦人禹珮辰和陳俊元正為旗下的變裝皇后最後把關造型，其中一位皇后「薔薇」，剛剛才參與世壯運的開場，又趕來Locker Room表演，在Instagram上擁有2.9萬粉絲追蹤的薔薇彷如獵豹，總知道鏡頭何在，儘管他不是採訪主角，還是嬌喊著要記者幫忙拉上胸前的拉鍊。

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週五、六深夜，變裝皇后駕臨同志酒吧Locker Room，這也是灣島皇后旗下藝人展現才華的重要據點。

▲週五、六深夜，變裝皇后駕臨同志酒吧Locker Room，這也是灣島皇后旗下藝人展現才華的重要據點。

「其實變裝皇后在夜店表演，主要是靠小費，我們幫忙洽談商演，出席費會希望談到夜店收入10倍（不含小費）以上。」陳俊元低聲說，灣島皇后成立至今剛滿1年，旗下皇后達11位，比起創業初期翻倍，發展周邊商包括年曆、海報、浴巾、T恤等IP授權商品。

禹珮辰分析：「其實男同志族群並非周邊商品的消費主力，7成消費者是女性，不少女性將變裝皇后視為偶像，願意掏錢力挺。」

台灣目前約有60多位變裝皇后，他們看似舞台的焦點，卻因著多數時刻在酒吧、夜店表演而「妾身未明」，常常被誤以為在八大行業工作─所有的革命從來不是坦途，而參與革命的人也常常是誤打誤撞亂入。2023年10月，曾在可樂、行健、山富旅遊擔任業務和領隊的禹珮辰，參與規劃台北雙層觀光巴士，讓她有感皇后們不應只在夜間工作，也可成為台北的一道白日風景。

由皇后Yolanda親自導覽的觀光巴士，加入變裝、同志的歷史文化元素。（灣島皇后提供）

▲由皇后Yolanda親自導覽的觀光巴士，加入變裝、同志的歷史文化元素。（圖／灣島皇后提供）

當時，適逢台灣同志遊行，自嘲是歐蕾（old lesbian，意指資深女同志）的禹珮辰，第一次走進了變裝皇后的殿堂，發現這群人能對嘴、熱舞之外，還自製假髮、設計衣服，但一位位皇后單打獨鬥，為了閃亮登場，得砸錢進廠維修，從墊鼻子到下巴抽脂，變裝皇后不只是粉墨登場這麼簡單。

2024年初，禹珮辰集結5位台灣知名的變裝皇后—薔薇、跩姬寶貝、Yolanda、漢娜與飛利冰，讓皇后們登上觀光巴士表演，發展周邊商品、甚至開啟YouTube頻道等計畫；也因為薔薇的穿針引線，曾待過奧美、國泰金控、新創公司的陳俊元加入創業行列，當時年薪百萬的他，由於熱愛鑽研變裝皇后文化，決定撩落去和禹珮辰共同創立「灣島娛樂」，同一時間，妮妃雅拿下美國《魯保羅變裝皇后秀》冠軍，小眾的變裝皇后文化一時在台灣掀起旋風。

想知道更多灣島皇后的創業與經營故事，更多完整報導可點以下連結： 生意經／他們為皇后們掌舵　白天也能淘金


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