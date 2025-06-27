「藍底哭臉」掰！Windows砍經典死當畫面　新設計曝光

▲Windows砍了經典死當畫面，「藍底哭臉」掰掰了。（合成圖／翻攝Windows官網）

圖文／鏡週刊

Windows用戶鐵定都遇到電腦當機狀況，螢幕會出現「藍底哭臉」提示用戶電腦要重新啟動。不過這個陪伴大家逾40年的經典「藍底哭臉」畫面確定跟大家說再見，未來設計也由微軟曝光了。

2024年7月因美國資安公司CrowdStrike的更新錯誤，導致全球850萬台大量電腦死當，出現整排經典的「藍底哭臉」畫面。

▲微軟用戶看到這個畫面，總會相當崩潰。（圖／翻攝Windows官網）

根據德國之聲報導，微軟宣布，為減少用戶在重啟時遇到的問題，Windows 11 24H2將會調整死當時的畫面，重啟停機時間縮短至約2秒，畫面顏色從藍底變為黑底，哭臉直接消失，變得更加簡潔。

至於基本的技術資訊仍會保留，如停止代碼、故障驅動程式資訊，還有重啟完成百分比。

▲Windows經典死當畫面變黑底白字更簡潔。（圖／翻攝Windows官網）

這像改動預計在今年夏天稍晚與Windows 11 24H2版本一起發布。另外，屆時也會推出「快速機器修復」功能，幫助無法開機的用戶快速回覆。



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