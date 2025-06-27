　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮航空10月開航台北-釜山　明年美國每周航班盼破百

▲▼長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者周湘芸攝）

▲長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／休士頓報導

疫後韓國因航班充足，導致機票價格下降，吸引不少旅客前往。長榮航空總經理孫嘉明今指出，預計10月下旬開航台北-釜山航線，每周7班，票價將依市場需求，但勢必會與廉航有所區隔。另外，美國航線持續拓展，希望明年每周航班量能破百。

根據交通部觀光署統計，今年1到3月赴韓國的台灣旅客人數有38萬4516人次，為出國目的地第3名。孫嘉明表示，近期觀察到赴韓需求增加，已經跟民航局申請台北-釜山航線，考量今年下半年多了幾個連續假期，預計10月下旬開航。由於航程較短，將以A321執飛，而票價因含行李及機上餐，勢必會與廉航有所區隔，依市場需求決定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對廉航供給增加導致赴韓機票價格下滑，孫嘉明指出，傳統航空的定價與廉航不一樣，有不同艙等，不會考量廉航價格，兩者為不同市場。

對於美國航線復甦強勁，孫嘉明表示，目前長榮航空在美國一周有87班，10月3日開航達拉斯，初期為每周3班，年底前增加至每周7班，屆時美國航班每周就有94班，希望明年能超過100班。

針對未來航網布局，孫嘉明也說，近期包括美國、北歐、西班牙都有在規劃，另外，由於義大利航權擴增至19班，加上需求增加，希望將台北-米蘭航線從每周3班增加為每周7班，但仍要配合交機時間。

孫嘉明指出，目前客運市場存在很多不確定性，受地緣政治影響，暑假進量確實較慢，但也觀察到旅客逐漸習慣較晚訂位，因此月底都還是追得到原先目標，代表旅遊、留學、探親及公務仍有一定需求。

他表示，近期赴日市場雖然有些許疲軟，但韓國市場需求還是很高，接下來為暑假傳統旺季，預計訂位會持續進來，另外，達拉斯開航時間配合感恩節、聖誕節，預估下半年市場仍會愈來愈熱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／11縣市大雨特報！冷心低壓來襲　雨勢下到深夜
拿莫．伊漾要求公開道歉！　否則提告
快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝
加油要快！下周估調漲　重返近2個月高點
22歲牛郎遭「紅牌鴨王」活活打死！　判刑出爐
「什麼」不念ㄕㄜˊ！正解曝光　網：巧虎是正確的
惡警染毒吸到臉爛掉！還性侵女毒犯　重判出爐
快訊／首爾地鐵教大站「瓦斯外洩」全面封鎖　1人送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／11縣市大雨特報！冷心低壓來襲　雨勢下到深夜

獨／台中男童高燒39度就診　驚見遭A流、B流、新冠三夾擊

快訊／大雷雨炸3縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

快訊／12:56花蓮秀林規模3.3「極淺層地震」　最大震度2級

買少冰珍奶「吸到鐵條」台南衛生局稽查　業者送禮盒+200元致歉

快訊／熱飆37.8度　8縣市「高溫警示」

長榮航空10月開航台北-釜山　明年美國每周航班盼破百

被說很綠喊告！呂捷「我還是太衝動了」：沒辦法溝通，那就綠吧

「什」麼不是念ㄕㄜˊ！正解曝光　網：原來巧虎是正確的

觀光署長陳玉秀上任　喊「國旅沒想像貴」、重新檢討國際客KPI

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

【people、purple傻傻分不清】「單字錯亂」友人無奈糾正XD

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡　慘遭縣府勒令停業！

【戴70萬Cartier鑽錶】金正恩愛女「豪奢打扮」比過媽媽

快訊／11縣市大雨特報！冷心低壓來襲　雨勢下到深夜

獨／台中男童高燒39度就診　驚見遭A流、B流、新冠三夾擊

快訊／大雷雨炸3縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

快訊／12:56花蓮秀林規模3.3「極淺層地震」　最大震度2級

買少冰珍奶「吸到鐵條」台南衛生局稽查　業者送禮盒+200元致歉

快訊／熱飆37.8度　8縣市「高溫警示」

長榮航空10月開航台北-釜山　明年美國每周航班盼破百

被說很綠喊告！呂捷「我還是太衝動了」：沒辦法溝通，那就綠吧

「什」麼不是念ㄕㄜˊ！正解曝光　網：原來巧虎是正確的

觀光署長陳玉秀上任　喊「國旅沒想像貴」、重新檢討國際客KPI

打卡送獎金？婦領到5800元花掉　「不懂虛擬貨幣」逃過騙局

快訊／11縣市大雨特報！冷心低壓來襲　雨勢下到深夜

蕭敬騰夫妻「2個月掉的淚比2年還多」　慶生傷感：接連失去奶奶、愛犬

實體百貨開始「不賣東西」了　卻讓你更想再去一趟

桃園大園深夜3車連環撞「中間白車超慘」　肇事男恍神追尾釀2傷

松本沙林毒氣事件31週年！殘害8命140人中毒　日人獻花哀悼

獨／台中男童高燒39度就診　驚見遭A流、B流、新冠三夾擊

度蜜月竟送命！他海邊踏浪「遭雷擊亡」　目擊者悚憶：天氣超好

3個技巧讓「戀愛運爆棚」！轉換生活軌跡、增加儀式感都很棒

賀瓏社死　命理師算出「物極必反」這時間有望復出

【乘客驚恐逃竄】首爾地鐵遭6旬翁縱火！　南韓檢方正式起訴嫌犯　

生活熱門新聞

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

阿家生蠔老闆被停業?　澎湖縣政府澄清

4年前收賈永婕防疫神器！急診醫嘆同事全跑光了

YTR戰地遊哭曝「旅館趕人」　律師傻眼轟

民眾爆：知名連鎖壽司店「扇貝壽司」蛆在上面蠕動

換護照可線上申辦！7月新制一次看　北市免洗餐具要收費

出國買「這款泡麵」當伴手禮　返台秒噴100萬

賀瓏不高、顏值普　桃花卻很旺？網曝「1優點超吃香」

「什」麼不是念ㄕㄜˊ！正解曝光

出國玩回來千萬別這樣做！這裡藏菌量比馬桶高58倍

冷心低壓通過「明天午後3地雨最大」　下周有利颱風生成

更多熱門

相關新聞

長榮航空休士頓開航十週年　休士頓致贈大羚羊及巨型壁畫深化台美交流

長榮航空休士頓開航十週年　休士頓致贈大羚羊及巨型壁畫深化台美交流

長榮航空（2618）桃園-休士頓航線今年邁入開航10週年的重要里程碑，為歡慶這別具意義的時刻，長榮航空與休士頓旅遊局特別於休士頓動物園盛大舉辦「長榮航空飛航休士頓10週年慶祝記者會」，長榮航空總經理孫嘉明親自飛往當地，與休士頓市副市長Martha Castex-Tatum等貴賓，一起慶祝長榮航空在兩地文化交流及交通運輸上的卓越成就，共同迎接下一個緊密合作的10年。

休士頓旅客年破260萬人次　長榮航空直飛10周年載客率9成

休士頓旅客年破260萬人次　長榮航空直飛10周年載客率9成

長榮航空7月菜單升級　攜老乾杯、星巴克推獨家機上餐飲

長榮航空7月菜單升級　攜老乾杯、星巴克推獨家機上餐飲

長榮航空7月推全新「老乾杯」機上餐　長程線喝得到星巴克

長榮航空7月推全新「老乾杯」機上餐　長程線喝得到星巴克

「乘客不適」班機緊急轉降救命　長榮航空力挺：尊重機長決策權

「乘客不適」班機緊急轉降救命　長榮航空力挺：尊重機長決策權

關鍵字：

長榮航空釜山達拉斯

讀者迴響

熱門新聞

澎湖阿家生蠔遭停業　老闆淚：我是為非作歹嗎

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

日職回台捲假球案　「國光女神前夫」前職棒投手吳偲佑驚傳過世！

即／威力彩17.3億得主「包牌」　爽中7個貳獎

《楓之谷Artale》出BUG GM幫改裝

外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

「0.19要到了嗎？」　網滿手日幣：想繼續換

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡慘了　遭縣府勒令停業

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

4廠商驚爆「狂寄存證信函給廖峻」！

阿家生蠔老闆被停業?　澎湖縣政府澄清

台人不敢去了！日本飯店嘆：訂房退光光

威力彩包牌注注中獎　花800元爽抱17.53億

更多

最夯影音

更多

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面