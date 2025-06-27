長榮航空10月開航台北-釜山　明年美國每周航班盼破百

▲長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／休士頓報導

疫後韓國因航班充足，導致機票價格下降，吸引不少旅客前往。長榮航空總經理孫嘉明今指出，預計10月下旬開航台北-釜山航線，每周7班，票價將依市場需求，但勢必會與廉航有所區隔。另外，美國航線持續拓展，希望明年每周航班量能破百。

根據交通部觀光署統計，今年1到3月赴韓國的台灣旅客人數有38萬4516人次，為出國目的地第3名。孫嘉明表示，近期觀察到赴韓需求增加，已經跟民航局申請台北-釜山航線，考量今年下半年多了幾個連續假期，預計10月下旬開航。由於航程較短，將以A321執飛，而票價因含行李及機上餐，勢必會與廉航有所區隔，依市場需求決定。

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面對廉航供給增加導致赴韓機票價格下滑，孫嘉明指出，傳統航空的定價與廉航不一樣，有不同艙等，不會考量廉航價格，兩者為不同市場。

對於美國航線復甦強勁，孫嘉明表示，目前長榮航空在美國一周有87班，10月3日開航達拉斯，初期為每周3班，年底前增加至每周7班，屆時美國航班每周就有94班，希望明年能超過100班。

針對未來航網布局，孫嘉明也說，近期包括美國、北歐、西班牙都有在規劃，另外，由於義大利航權擴增至19班，加上需求增加，希望將台北-米蘭航線從每周3班增加為每周7班，但仍要配合交機時間。

孫嘉明指出，目前客運市場存在很多不確定性，受地緣政治影響，暑假進量確實較慢，但也觀察到旅客逐漸習慣較晚訂位，因此月底都還是追得到原先目標，代表旅遊、留學、探親及公務仍有一定需求。

他表示，近期赴日市場雖然有些許疲軟，但韓國市場需求還是很高，接下來為暑假傳統旺季，預計訂位會持續進來，另外，達拉斯開航時間配合感恩節、聖誕節，預估下半年市場仍會愈來愈熱。