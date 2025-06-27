　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

又是毒駕！20歲男闖紅燈撞飛行人...噴10米慘死　搜出喪屍煙油

記者陸運陞／新北報導

新北市三重區昨天（26日）晚間11時許，重新路、光復路口發生一起死亡車禍，騎乘機車的20歲黃男，行經該路口無視燈號直接闖過，攔腰撞上正在過馬路的64歲湯女，造成湯女經搶救不治。警方對黃男機車搜索，在車廂赫然發現2瓶依託咪酯煙油、空彈殼，除過失致死外，另將依毒駕、毒品罪移送偵辦。

據了解，有6次無照駕駛紀錄的黃男，昨晚騎車從新莊到三重訪友，途中闖紅燈撞飛過馬路的湯婦，最後倒臥在離路口10公尺處，經搶救仍宣告不治。警方到場採證，要求黃男將車廂打開，但黃男卻推說：「鎖頭壞了，打不開。」警方隨即將黃男連人帶車扣回分隊偵辦。

▲新北市三重區死亡車禍，撞擊瞬間曝光。（圖／網友yu________22授權提供，下同）

▲黃男闖紅燈將過馬路的湯婦撞飛10公尺。（圖／網友yu________22授權提供，下同）

警方調查，黃男雖然曾有6次無照駕駛紀錄，但已在112年考取駕照，對於闖紅燈撞到湯婦，黃男僅表示：「沒注意。」但當警方告知婦人確認搶救不治，黃男才面露驚嚇，才願意乖乖配合警方打開車廂，警方隨即發現2瓶依託咪酯煙油、空煙彈一批，詢後依過失致死、毒駕、毒品罪移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

▲闖紅燈撞死女行人的黃男，警方在車廂搜出喪屍煙油。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方在黃男車廂搜出喪屍煙油。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲闖紅燈撞死女行人的黃男，警方在車廂搜出喪屍煙油。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方依過失致死、毒駕、毒駕將黃男移送新北地檢署。（圖／記者陸運陞翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「踴躍投票」也不行？　新北罷免說明要點遭中選會禁字
五月天票沒賣完！王浩宇戰五迷：台灣人慢慢無法被他們感動
日本最新地震調查　這區恐爆規模7以上強震

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

正妹初體驗按摩　被師傅侵犯！胸罩發現DNA...男友氣炸

指潛艦國造前召集人黃曙光貪污　吳子嘉被求償2百萬免賠理由曝

強雨轟炸！南投信義、東埔又見土石流...恐怖畫面曝　雙向交通中斷

又是毒駕！20歲男闖紅燈撞飛行人...噴10米慘死　搜出喪屍煙油

澎湖縣府要求登記！阿家生蠔老闆怒了　7/10起不對外營業

衝突畫面曝！台中婦衝拿旗竿攻擊罷免志工　藍委籲支持者冷靜

載少女外出遊玩「摩鐵硬上」她驚醒穿衣逃出　畫現場圖控色狼

人妻控賓士4／煞停系統完全沒警示　律師怒嗆：這設計會死人

批民進黨買媒體潑髒水！傅崐萁被求償2百萬　法官要他自提完整譯文

人妻控賓士3／人妻控車滑行遭夾傷　車商反咬：她沒照手冊操作

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

【people、purple傻傻分不清】「單字錯亂」友人無奈糾正XD

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡　慘遭縣府勒令停業！

【戴70萬Cartier鑽錶】金正恩愛女「豪奢打扮」比過媽媽

正妹初體驗按摩　被師傅侵犯！胸罩發現DNA...男友氣炸

指潛艦國造前召集人黃曙光貪污　吳子嘉被求償2百萬免賠理由曝

強雨轟炸！南投信義、東埔又見土石流...恐怖畫面曝　雙向交通中斷

又是毒駕！20歲男闖紅燈撞飛行人...噴10米慘死　搜出喪屍煙油

澎湖縣府要求登記！阿家生蠔老闆怒了　7/10起不對外營業

衝突畫面曝！台中婦衝拿旗竿攻擊罷免志工　藍委籲支持者冷靜

載少女外出遊玩「摩鐵硬上」她驚醒穿衣逃出　畫現場圖控色狼

人妻控賓士4／煞停系統完全沒警示　律師怒嗆：這設計會死人

批民進黨買媒體潑髒水！傅崐萁被求償2百萬　法官要他自提完整譯文

人妻控賓士3／人妻控車滑行遭夾傷　車商反咬：她沒照手冊操作

美職3隊派出球探觀戰　徐若熙投富邦5局無失分退場

《頤和園》重映票房破百萬！製片耐安入列奧斯卡534評審　曾遭禁拍5年

泰女星見面會推「通靈、治癒儀式」像邪教　全程禁錄影拍照要靜默

賴薇如墜馬後「發聲報平安」！　親揭傷勢現況：我沒這麼脆弱

正妹初體驗按摩　被師傅侵犯！胸罩發現DNA...男友氣炸

醫團不滿「醫學生員額擴招」　教育部：未逾1300名管制總量

二刀流身手球速還在　陳愷佑今年差點投手初登板

女遊客拍五月天隧道！鶄男「逼刪照又公審」翻車　偷偷鎖帳號

台灣BMW 3系列祭限時優惠！入主送免費保養　乙式險+延長保固齊發

獨／「踴躍投票」也不行？　新北罷免說明要點遭中選會禁字

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

社會熱門新聞

澎湖阿家生蠔遭停業　老闆淚：我是為非作歹嗎

國小老師帶學生「教室開冷氣烤肉」！5童CO中毒送醫

地球村美語老闆涉教唆打女牙醫　逮4黑幫成員共謀

割頸案二審再開　死者父母稱：他們毫無悔意

遭規勸戴口罩竟殺店員　紙雕師逃死定讞

幫孫買早餐被連罰1個月？基隆警說話了

婦過馬路遭闖紅燈騎士撞上　送醫不治

詐騙157億！　「台版Jisoo」11大將全羈押

阿家生蠔老闆怒了！不辦營業登記

重機女隊長遭撞　家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器

中火出事了！　工人10米高處掉落摔死

叼菸惡男被燒死！姊曝「家中黏著皮」要求無期

台南市府一級主管涉貪　50萬交保

快訊／屏東「30人室內烤肉」！5女童疑中毒送醫

更多熱門

相關新聞

撞擊畫面曝！20歲騎士闖紅燈　女行人「噴飛10m遠」慘死

撞擊畫面曝！20歲騎士闖紅燈　女行人「噴飛10m遠」慘死

新北市三重區重新路五段、光復路一段路口，26日深夜發生一起死亡車禍！一名20歲黃姓機車騎士闖紅燈撞上正在過馬路的湯姓婦人，由於撞擊力道猛烈，湯女當場噴飛命危，雖經緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治，事發全程被後車行車紀錄器拍下，畫面相當驚悚。

賓士男毒駕逆向狂飆撞2機車釀1死6傷　重判12年7月

賓士男毒駕逆向狂飆撞2機車釀1死6傷　重判12年7月

新北男訪友闖紅燈　竟是無照累犯

新北男訪友闖紅燈　竟是無照累犯

毒駕件數暴增且空窗期大　蘇俊賓籲應納入快速檢驗對象

毒駕件數暴增且空窗期大　蘇俊賓籲應納入快速檢驗對象

關山警3天交通大執法　取締高風險違規

關山警3天交通大執法　取締高風險違規

關鍵字：

三重毒駕闖紅燈

讀者迴響

熱門新聞

澎湖阿家生蠔遭停業　老闆淚：我是為非作歹嗎

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

阿家生蠔老闆被停業?　澎湖縣政府澄清

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

拿莫．伊漾遭歧視辱罵　經紀公司發聲

《楓之谷Artale》出BUG GM幫改裝

日職回台捲假球案　「國光女神前夫」前職棒投手吳偲佑驚傳過世！

即／威力彩17.3億得主「包牌」　爽中7個貳獎

「0.19要到了嗎？」　網滿手日幣：想繼續換

賀瓏天殘還沒分！Albee 1舉動她抓包：別以為大家看不出來

4廠商驚爆「狂寄存證信函給廖峻」！

即／宜蘭南山狂下冰雹驚人畫面曝

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡慘了　遭縣府勒令停業

更多

最夯影音

更多

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面