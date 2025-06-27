又是毒駕！20歲男闖紅燈撞飛行人...噴10米慘死　搜出喪屍煙油

記者陸運陞／新北報導

新北市三重區昨天（26日）晚間11時許，重新路、光復路口發生一起死亡車禍，騎乘機車的20歲黃男，行經該路口無視燈號直接闖過，攔腰撞上正在過馬路的64歲湯女，造成湯女經搶救不治。警方對黃男機車搜索，在車廂赫然發現2瓶依託咪酯煙油、空彈殼，除過失致死外，另將依毒駕、毒品罪移送偵辦。

據了解，有6次無照駕駛紀錄的黃男，昨晚騎車從新莊到三重訪友，途中闖紅燈撞飛過馬路的湯婦，最後倒臥在離路口10公尺處，經搶救仍宣告不治。警方到場採證，要求黃男將車廂打開，但黃男卻推說：「鎖頭壞了，打不開。」警方隨即將黃男連人帶車扣回分隊偵辦。

▲黃男闖紅燈將過馬路的湯婦撞飛10公尺。（圖／網友yu________22授權提供，下同）

警方調查，黃男雖然曾有6次無照駕駛紀錄，但已在112年考取駕照，對於闖紅燈撞到湯婦，黃男僅表示：「沒注意。」但當警方告知婦人確認搶救不治，黃男才面露驚嚇，才願意乖乖配合警方打開車廂，警方隨即發現2瓶依託咪酯煙油、空煙彈一批，詢後依過失致死、毒駕、毒品罪移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

▲警方在黃男車廂搜出喪屍煙油。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方依過失致死、毒駕、毒駕將黃男移送新北地檢署。（圖／記者陸運陞翻攝）