哈利王子賺錢好難！　被爆「靠梅根養家」後悔了

▲哈利王子與妻子梅根脫離英國王室已經5年。（翻攝The British Royal Family臉書）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室、移居美國已經5年，然而，新生活並非一帆風順。近來有媒體報導，哈利的事業發展不順，以至於養家重擔落在梅根身上。此外，他對與父親查爾斯三世（King Charles III）、哥哥威廉王子（Prince William）關係惡化感到後悔，如果能時光倒流，他可能會做出不同選擇。

根據美國《Us Weekly》報導，王室歷史學家瑪琳科尼格（Marlene Koenig）透露，哈利雖無公開表示後悔退出王室，但他在經濟及身份認同上，都遇到不少挑戰，「尤其是在養家糊口方面，似乎落在了梅根身上」。

科尼格指出，哈利自2020年卸下王室職務後，嘗試了不同領域，包括出版回憶錄《Spare》（備胎）、與Netflix合作推出紀錄片《哈利王子與梅根》（Harry & Meghan）、在新創公司BetterUp擔任首席影響力官等，雖然他保持曝光，但終究未能找到一個穩定的位置。

反觀梅根，就積極經營個人事業，例如跟Netflix合作拍攝個人節目《愛你的梅根》（With Love, Meghan），又推出生活風格品牌「As Ever」，主持Podcast節目，展現強烈企圖心。科尼格說：「人們總是期望哈利扮演一個支柱的角色，而不是一個配角。他可能在家裡和妻子，以及兩個可愛的孩子過得很舒服，但他還沒有找到在家庭之外取得成功的那種舒適感。」

▲哈利和梅根育有一雙兒女，6歲的亞契和4歲的莉莉貝，一家四口住在加州。（翻攝meghan IG）

另一名王室評論員阿曼達瑪塔（Amanda Matta）則表示，梅根專注自己「在王室泡泡之外」的事業和身份認同，哈利雖然看起來不後悔離開王室，但他對過程中失去的一切，尤其是他失去軍事頭銜，以及與家人鬧翻感到沮喪。

王室作家鄧肯拉科姆（Duncan Larcombe）則明確向英國《OK!》雜誌指出，哈利真的後悔了，透露哈利在最近的重要節日如「國王官方生日閱兵」及「父親節」等時刻，經常回憶起與爸爸、哥哥過去的親密時光。拉科姆說：「無論哈利是否會公開承認，但我相信他對過去的處理方式深感後悔。」

早前，哈利在爭取英國官方保全的訴訟中敗訴，事後他向《BBC》表示願意與王室和解，甚至說出「不知父親還能活多久」等話語。他也說，因為沒有保鑣，他無法帶妻小回英國，一番發言被外界猜測，他與王室之間的關係只會進一步惡化。

儘管關係疏遠，哈利仍有意修補裂痕，他已邀請國王父親和哥哥威廉，參加由他主辦的2027年伯明罕「永不屈服運動會」（Invictus Games）。據悉，哈利已審核並批准邀請名單及用詞，將向白金漢宮發送初步邀請。



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