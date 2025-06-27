　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈利王子賺錢好難！　被爆「靠梅根養家」後悔了

哈利王子與妻子梅根脫離英國王室已經5年。（翻攝The British Royal Family臉書）

▲哈利王子與妻子梅根脫離英國王室已經5年。（翻攝The British Royal Family臉書）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室、移居美國已經5年，然而，新生活並非一帆風順。近來有媒體報導，哈利的事業發展不順，以至於養家重擔落在梅根身上。此外，他對與父親查爾斯三世（King Charles III）、哥哥威廉王子（Prince William）關係惡化感到後悔，如果能時光倒流，他可能會做出不同選擇。

根據美國《Us Weekly》報導，王室歷史學家瑪琳科尼格（Marlene Koenig）透露，哈利雖無公開表示後悔退出王室，但他在經濟及身份認同上，都遇到不少挑戰，「尤其是在養家糊口方面，似乎落在了梅根身上」。

科尼格指出，哈利自2020年卸下王室職務後，嘗試了不同領域，包括出版回憶錄《Spare》（備胎）、與Netflix合作推出紀錄片《哈利王子與梅根》（Harry & Meghan）、在新創公司BetterUp擔任首席影響力官等，雖然他保持曝光，但終究未能找到一個穩定的位置。

反觀梅根，就積極經營個人事業，例如跟Netflix合作拍攝個人節目《愛你的梅根》（With Love, Meghan），又推出生活風格品牌「As Ever」，主持Podcast節目，展現強烈企圖心。科尼格說：「人們總是期望哈利扮演一個支柱的角色，而不是一個配角。他可能在家裡和妻子，以及兩個可愛的孩子過得很舒服，但他還沒有找到在家庭之外取得成功的那種舒適感。」

哈利王子賺錢好難！　被爆「靠梅根養家」後悔了

▲哈利和梅根育有一雙兒女，6歲的亞契和4歲的莉莉貝，一家四口住在加州。（翻攝meghan IG）

另一名王室評論員阿曼達瑪塔（Amanda Matta）則表示，梅根專注自己「在王室泡泡之外」的事業和身份認同，哈利雖然看起來不後悔離開王室，但他對過程中失去的一切，尤其是他失去軍事頭銜，以及與家人鬧翻感到沮喪。

王室作家鄧肯拉科姆（Duncan Larcombe）則明確向英國《OK!》雜誌指出，哈利真的後悔了，透露哈利在最近的重要節日如「國王官方生日閱兵」及「父親節」等時刻，經常回憶起與爸爸、哥哥過去的親密時光。拉科姆說：「無論哈利是否會公開承認，但我相信他對過去的處理方式深感後悔。」

早前，哈利在爭取英國官方保全的訴訟中敗訴，事後他向《BBC》表示願意與王室和解，甚至說出「不知父親還能活多久」等話語。他也說，因為沒有保鑣，他無法帶妻小回英國，一番發言被外界猜測，他與王室之間的關係只會進一步惡化。

儘管關係疏遠，哈利仍有意修補裂痕，他已邀請國王父親和哥哥威廉，參加由他主辦的2027年伯明罕「永不屈服運動會」（Invictus Games）。據悉，哈利已審核並批准邀請名單及用詞，將向白金漢宮發送初步邀請。


更多鏡週刊報導
凱特王妃抗癌復原艱辛！　英媒爆：術前情況嚴峻「地獄走一遭」
威廉王子登基計畫曝光！　哈利梅根兒女「沒份當王室一員」
哈利王子伸出橄欖枝！邀查爾斯、威廉參加運動會　與「她」生日撞期埋變數

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／熊熊「鬧翻經紀人」　突宣布解約
兒遭割頸亡　父母憂：他們出獄一定會找我報仇
快訊／央行教訓炒匯者？　收盤驚奇大逆轉
爸爸開口了！孫安佐「只要做到2件事」　孫鵬：馬上把遺產給他
台北天空「突然變暗」以為晚上了！網喊扯：雨跟颱風一樣
快訊／「香港四大才子」蔡瀾病逝　遺體已火化
快訊／雷雨炸裂！松山機場暫停地面作業　航班延誤
國小老師帶學生「教室開冷氣烤肉」！5童CO中毒送醫
仁川機場旅客墜樓身亡！緊急封鎖現場　死者身分曝
快訊／台北防冰雹！大雷雨轟3縣市　國家警報又響

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本死刑方法曝！一律絞刑　死囚離地2m「頸椎瞬間折斷」亡

「直播愛愛」賺翻了！印度夫妻戴罩激戰　想看只收600多元

仁川機場1男旅客墜樓身亡！緊急封鎖現場　死者身分曝光

Nike宣布減產中國製造！　川普關稅讓成本「暴增10億美元」

哈利王子賺錢好難！　被爆「靠梅根養家」後悔了

以色列防長：曾試圖剷除伊朗最高領袖哈米尼

伊朗3座核設施「破壞規模」曝光　BBC分析衛星照：很難修復

朋友欠270元拒還！　惡狼竟「綁走9歲女兒」性侵施暴

松本沙林毒氣事件31週年！殘害8命140人中毒　日人獻花哀悼

度蜜月竟送命！他海邊踏浪「遭雷擊亡」　目擊者悚憶：天氣超好

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

【people、purple傻傻分不清】「單字錯亂」友人無奈糾正XD

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡　慘遭縣府勒令停業！

【戴70萬Cartier鑽錶】金正恩愛女「豪奢打扮」比過媽媽

日本死刑方法曝！一律絞刑　死囚離地2m「頸椎瞬間折斷」亡

「直播愛愛」賺翻了！印度夫妻戴罩激戰　想看只收600多元

仁川機場1男旅客墜樓身亡！緊急封鎖現場　死者身分曝光

Nike宣布減產中國製造！　川普關稅讓成本「暴增10億美元」

哈利王子賺錢好難！　被爆「靠梅根養家」後悔了

以色列防長：曾試圖剷除伊朗最高領袖哈米尼

伊朗3座核設施「破壞規模」曝光　BBC分析衛星照：很難修復

朋友欠270元拒還！　惡狼竟「綁走9歲女兒」性侵施暴

松本沙林毒氣事件31週年！殘害8命140人中毒　日人獻花哀悼

度蜜月竟送命！他海邊踏浪「遭雷擊亡」　目擊者悚憶：天氣超好

騎車3分鐘到好市多！220戶社宅「過嶺安居」動土　3年後完工

樂天三本柱驚訝賀瓏出事　自曝賀瓏對她們很好

賴薇如騎馬出意外！「馬突爆衝瞬間慘摔」驚悚畫面曝光

最難進企業排行出爐！這間「率取率僅5%」　面試過程超驚人

熊熊「鬧翻經紀人」宣布解約！　痛掀4大惡行：如此三觀不正

YouTube客廳霸主地位不保？TikTok、Instagram傳將推出電視版App

昆凌新髮型曝光嫩回20歲少女顏！「雙麻花辮」3個細節小臉又超美

花蓮＝干城鐵路立體化遭撤！縣府籲履行承諾　陳世凱：不會延宕

日本死刑方法曝！一律絞刑　死囚離地2m「頸椎瞬間折斷」亡

靠鮪魚罐頭「減脂增肌」真有效？日本健康圈掀熱議、上班族＆健身族飲控新寵！

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

國際熱門新聞

台人不敢去了！日本飯店嘆：訂房退光光

碉堡剋星炸出煉獄火光　美軍影片曝

即／殺9人！日「推特殺人魔」白石隆浩伏法

快訊／川普：美中25日已簽署貿易協議　將打開中國大門

短褲太鬆！田徑好手比賽大走光　愛爾達回應了

美國多地直擊「火球墜落」罕見一幕

對等關稅暫緩期擬延長　美股收高404點

台女日本玩30公尺長溜滑梯「骨折」　

泰國推大麻重新列毒　僅限醫療用途

解放軍「可襲台飛彈數量」曝光

撕票銀行家之妻　老兵「注毒液」伏法

田徑選手「露巨鵰」畫面瘋傳！本人回應了

仁川機場1男墜樓身亡！　身分曝

以色列同意2周內結束加薩戰爭　條件曝

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

澎湖阿家生蠔遭停業　老闆淚：我是為非作歹嗎

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

阿家生蠔老闆被停業?　澎湖縣政府澄清

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

拿莫．伊漾遭歧視辱罵　經紀公司發聲

日職回台捲假球案　「國光女神前夫」前職棒投手吳偲佑驚傳過世！

《楓之谷Artale》出BUG GM幫改裝

即／威力彩17.3億得主「包牌」　爽中7個貳獎

「0.19要到了嗎？」　網滿手日幣：想繼續換

4廠商驚爆「狂寄存證信函給廖峻」！

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡慘了　遭縣府勒令停業

威力彩包牌注注中獎　花800元爽抱17.53億

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

更多

最夯影音

更多

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面