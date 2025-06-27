美「對等關稅」重擊！　中貿促會：4月全球經貿摩擦指數持續走高

▲美國總統川普對全球貿易夥伴發動關稅戰，造成全球貿易指數摩擦涉及金額上升。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中國貿促會今（27）日舉辦新聞發佈會，公佈今年4月份的全球經貿摩擦指數，數據顯示，4月份全球經貿摩擦指數涉及金額同比大幅上升37.6%。美國全球經貿摩擦措施涉及金額最多，連續10個月居首。

從綜合指數看，4月全球經貿摩擦指數為131，進一步走高。全球經貿摩擦措施涉及金額同比大幅上升37.6%，環比上升16%。其中，全球進出口關稅措施指數同比提高89個點。

中國貿促會新聞發言人王琳潔介紹，4月2日，美國政府以存在貿易逆差和非關稅壁壘等問題為由實施「對等關稅」，以及當月實施的多項限制措施，是4月份全球經貿摩擦指數持續走高的主要原因。

從國別指數看，監測範圍內的20個國家（地區）中，美國、日本和印度的全球經貿摩擦指數位居前三。美國全球經貿摩擦措施涉及金額最多，連續10個月居首。

從行業指數看，在監測範圍內13個主要行業中，經貿摩擦措施的衝突點聚焦於電子、運輸設備、輕工、化工、機械設備、醫藥、有色金屬和農業，其中電子行業經貿摩擦指數居首。

▲ 德國企業界與研究機構也預測「關稅戰」會升級，對此發出預警。（圖／翻攝央視）

大陸官媒《央視》報導也表示，美國持續推動關稅升級，預計可能於7月9日重啓對歐盟商品加徵最高50%進口關稅之際。近日，德國企業界與研究機構紛紛發出警告，認為美國持續升級的單邊貿易措施正製造高度不確定性，不僅衝擊全球產業鏈穩定，也將對德國出口與製造業構成長期損害。

報導稱，德國一家知名智庫日前發佈報告指出，美國全面實施關稅升級，德國對美出口將可能銳減38.5%，德國製造業產出在中期內或將下降2.8%。

該報告特別指出，「汽車與制藥行業將首當其衝，分別面臨最高6%和9%的附加價值損失。即便部分貿易能轉向其他市場，也難以完全抵消損失。而在企業層面，不確定性已滲透至供應鏈各環節。」

德國企業管理咨詢專家施帕努特表示，「客戶反饋顯示，整個關稅政策帶來了巨大的不確定性，包括成本上升，迫使企業調整計劃等直接影響，還有間接影響。」在不確定性加劇的背景下，多位專家呼籲加強與中國等主要貿易夥伴的協調，維護開放、公正的全球市場秩序。

德國國際合作機構經濟與社會發展司司長吉樂跌說，作為兩個出口大國，德國和中國都支持規則導向的貿易與投資體系。非常希望德國和中國能再次成為全球規則體系的推動者。