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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

博愛座改「優先席」解決衝突？　30％網友認為一樣「老人優先」

▲台灣議題研究中心（TPOC）分析「博愛座」議題長期在網路上聲量走勢。（圖／TPOC提供）

▲台灣議題研究中心（TPOC）分析「博愛座」議題長期在網路上聲量走勢。（圖／TPOC提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

近年來博愛座頻繁因為「讓座」問題躍上新聞版面，為解決世代衝突，立法院衛環委員會23日初審通過《身心障礙者權益保障法》第53條修正草案，未來「博愛座」將更名為「優先席」，並擴大適用對象，盼在名稱上，淡化老弱婦孺才能坐的色彩。對此，台灣議題研究中心（TPOC）分析網路輿情發現，有近3成的網友認為，一樣會是老人優先，且對該修法持以「強烈負面」態度的網友竟高達7成。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察發現，平時博愛座的網路聲量長期處於低點，但每逢衝突事件或政策動作，聲量便迅速升高，以3月5日為例，有民眾拍下中捷車廂內一名長者痛罵女子不讓座，包括，「白讀書、父母以妳為恥」等言論，當日聲量即衝上5380則。

TPOC指出，6月15日，聲量再度飆升至近7千則，此次事件發生在公車上，一名國中生已讓座，仍被婦人碎念「書唸到哪裡去了」，學生當場委屈落淚，引發大量網友不滿，群起撻伐「倚老賣老」、「道德綁架」等行為。

然而為處理博愛座近年愈發頻繁的世代衝突，立法院23日通過修法，將博愛座更名為「優先席」，並把原先規定「老弱婦孺」為乘坐對象的字眼刪除，改為「有其他實際需要者」，TPOC點出，當日聲量攀升至6979則。

▲台灣議題研究中心（TPOC）分析「博愛座」更名「優先席」網路聲量傾向。（圖／TPOC提供）

▲台灣議題研究中心（TPOC）分析「博愛座」更名「優先席」網路聲量傾向。（圖／TPOC提供）

TPOC進一步觀察網友對於這次修法的主要觀點，其中近7成網友（68.4%）表達強烈不滿，對修法持以負面態度，常見論點包括30.2%「諷刺優先席一樣會是老人優先」、9.1%「認為立法改名是吃飽太閒」、8.9%「認為改名換湯不換藥」、6.9%「認為立法改名浪費公帑」、6.7%「認為改名只是脫褲子放屁」、6.6%「嘲諷改名搏鬥座」。

此外，TPOC說明，約有3成（31.6%）的網友，質疑改名的影響力與必要性，對於修法的態度屬於相對緩和，意見則包括，9.2%「呼籲座椅顏色全部統一」、8.5%「認為會讓座就會讓，呼籲取消特殊座」、7.8%「認為改名沒意義，應從根本教育宣導」、6%「認為有沒有改名根本沒差」。

TPOC表示，雖然未來「博愛座」將逐步走入歷史，但從網路世界的聲量來看，多數網友並不買單，普遍認為「改名無法對症下藥」，呼籲政府正視根本教育與社會觀念才是解方，未來優先席是否能減少相關爭議，或只是治標不治本，仍有後續待觀察

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