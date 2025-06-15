　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國中弟搭車坐博愛座「被罵哭」！紅衣婦狂念5分鐘：這是教育問題

▲▼國中弟坐博愛座「被罵哭」。（圖／翻攝臉書／基隆人大小事）

▲國中弟坐博愛座「被罵哭」。（圖／翻攝臉書／基隆人大小事）

記者柯振中／綜合報導

一名國中學生日前搭乘基隆客運，卻因為坐了博愛座，遭到一名紅衣婦人不斷碎念，儘管已經起身讓座，對方還不停下，甚至還拿出手機錄影，讓學生當場蹲地痛哭。影片在網路上曝光後，讓許多網友氣炸了。

據了解，這名學生原先坐在博愛座上，怎料紅衣婦人上車以後，立即要求讓座。儘管學生已立即起身，紅衣婦人仍舊不斷碎碎念，說出「你們現在念書念到哪裡去了」、「這是教育問題」、「不是硬性怎麼樣」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼國中弟坐博愛座「被罵哭」。（圖／翻攝臉書／基隆人大小事）

▲▼國中弟坐博愛座「被罵哭」。（圖／翻攝臉書／基隆人大小事）

▲▼國中弟坐博愛座「被罵哭」。（圖／翻攝臉書／基隆人大小事）

紅衣婦人除了整路狂罵以外，甚至還拿出手機錄影，把學生罵得當場哭了出來。最後其他乘客實在看不下去，跟紅衣婦人起了爭執，而紅衣婦人則回嗆「這裡沒有你的事，好不好」。

▲▼國中弟坐博愛座「被罵哭」。（圖／翻攝臉書／基隆人大小事）

▲▼國中弟坐博愛座「被罵哭」。（圖／翻攝臉書／基隆人大小事）

▲▼國中弟坐博愛座「被罵哭」。（圖／翻攝臉書／基隆人大小事）

這時其他學生開口「可以不要道德綁架嗎」，紅衣婦人則是回應「我沒有道德綁架」、「那你的意思是怎麼樣？我們現在是要讓回去就對了」，更是說「那我們到你們學校去問你們校長」、「看我什麼叫道德綁架」、「那沒關係，我們到時候再來講」。

離譜的爭執影片在網路上曝光，許多網友氣得痛斥，「是不是以為小孩就好講話，一直念是3小」、「該教育的是這位大媽好嗎？一直唸真的是有病」、「這種老人為了座位欺負指責孩子對嗎？更何況孩子已經起來讓座了」、「要是真孝順就去帶你媽坐計程車啦，可悲母女。」

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 3319 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃呂錦茹傳遭修理　關6人房馬桶邊
館長中國行「敢來就100分」！回台前曝憂心：許多人等著宰我
生肉用滾水汆燙「是錯的」！血水全鎖裡面　譚敦慈教正確做法
林明佐傳命危！　胞妹心痛發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國中弟搭車坐博愛座「被罵哭」！紅衣婦狂念5分鐘：這是教育問題

嬤搭高鐵用包包佔位！乘務員勸不聽「霸氣出1招」　眾人笑翻：療癒

經濟獨立只是「假獨立」！台人最難「心理斷奶」　諮商師點原因

「熱+臭氧」竟是隱形壓力鍋！醫師曝研究：開冷氣是為了保命

印度神童被傳預言614地震！連「五月天阿信」也在等　疑本人回應了

醫師列3款「常見耳機」風險排行！這款風險最大：恐影響聽覺

生肉用滾水汆燙「是錯的」！血水全鎖裡面　譚敦慈教正確做法

孔子姓什麼？「一票人全答錯」正確答案超意外

沙拉油的「沙拉」是什麼？　87％人不知意思　廚師揭驚人真相

超吸睛！罕見絕美彩虹雲現身斗六　網友笑稱「孫悟空來了」

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【感觸滿滿！】館長見「中華民國」國旗　嘆：希望多交流

【逢甲樹倒奪命】女友一身黑衣招魂現場啜泣　手撐黑傘送別戀人

【怎麼燒的？】為閃避自小客自摔！　機車瞬間起火燒成廢鐵

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

水湳現實版《寄生上流》　超狂租客挖洞穿牆！鄰居家「客廳變房間」

國中弟搭車坐博愛座「被罵哭」！紅衣婦狂念5分鐘：這是教育問題

嬤搭高鐵用包包佔位！乘務員勸不聽「霸氣出1招」　眾人笑翻：療癒

經濟獨立只是「假獨立」！台人最難「心理斷奶」　諮商師點原因

「熱+臭氧」竟是隱形壓力鍋！醫師曝研究：開冷氣是為了保命

印度神童被傳預言614地震！連「五月天阿信」也在等　疑本人回應了

醫師列3款「常見耳機」風險排行！這款風險最大：恐影響聽覺

生肉用滾水汆燙「是錯的」！血水全鎖裡面　譚敦慈教正確做法

孔子姓什麼？「一票人全答錯」正確答案超意外

沙拉油的「沙拉」是什麼？　87％人不知意思　廚師揭驚人真相

超吸睛！罕見絕美彩虹雲現身斗六　網友笑稱「孫悟空來了」

國中弟搭車坐博愛座「被罵哭」！紅衣婦狂念5分鐘：這是教育問題

嬤搭高鐵用包包佔位！乘務員勸不聽「霸氣出1招」　眾人笑翻：療癒

64歲老翁胸痛就醫！就醫竟發現「體內有支牙刷」藏52年

YouTuber暴力拆解Switch 2　狂敲50下喊無敵...但保護膜不能撕

謝志堅：以伊開戰須關注胡塞動向　外籍航商：紅海仍存在高風險

以色列軍方：已擊斃參謀總長等20高官　9名核專家慘死空襲現場！

台中賓士哥酒駕暴衝　「連撞23車」賠慘了！

經濟獨立只是「假獨立」！台人最難「心理斷奶」　諮商師點原因

坪林一日散策「白鷺鷥公寓」超仙　茶博館旁逛市集、野餐還有SUP

【怎麼燒的？】為閃避自小客自摔！　機車瞬間起火燒成廢鐵

生活熱門新聞

印度神童被傳預言614地震！疑本人回應

孔子姓什麼？「一票人答錯」正確答案超意外

醫師列3款耳機風險排行：這種風險最大

生肉用滾水汆燙「是錯的」！譚敦慈教正解

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

=館長讚上海「阻尼器太震撼」　全場傻了

清大兒畢業不去台積電！　內行揭真相

沙拉油命名由來　廚師揭驚人真相

曾上《大學生了沒》　東海大學「美女教授」被霸凌濺血

死後器捐遺愛人間！3年後受贈者全罹癌

「1款通訊APP」台灣很少人用？老司機秒懂

館長上海直播收到「百萬抖內」！真相全笑翻

蹭「霸王茶姬」挨批抄襲！台灣手搖品牌道歉

「熱+臭氧」害心肌梗塞！醫：開冷氣保命

更多熱門

相關新聞

逢甲大學路樹壓死碩一生　同學走前方「10秒鐘距離」逃過一劫

逢甲大學路樹壓死碩一生　同學走前方「10秒鐘距離」逃過一劫

台中市逢甲大學13日傍晚發生一起重大意外，一棵路樹突然倒塌，造成1死3傷慘劇，死者為就讀材料系碩一的23歲吳姓男同學。逢甲大學副校長唐國豪指出，當時吳男跟另一同學一起離開，該同學走在吳男前方約10秒的距離逃過一劫，吳男不幸碰到樹倒下來喪命。

台中一中學生上廁所被鎖爬牆脫困　摔落2樓

台中一中學生上廁所被鎖爬牆脫困　摔落2樓

屏科大生畢業前夕車禍亡！校方慟：將授學士學位

屏科大生畢業前夕車禍亡！校方慟：將授學士學位

基隆特教美術賽頒獎　邱佩琳：最真摯藝術語言

基隆特教美術賽頒獎　邱佩琳：最真摯藝術語言

腳趾突然發黑像「可麗露」　元凶竟是鞋中「馬陸」

腳趾突然發黑像「可麗露」　元凶竟是鞋中「馬陸」

關鍵字：

博愛座公車學生基隆客運

讀者迴響

熱門新聞

女每月染髮全身爆紫斑！醫剃光頭救命

新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

屏東女騎士對撞軍車！四肢斷裂送醫亡

印度神童被傳預言614地震！疑本人回應

孔子姓什麼？「一票人答錯」正確答案超意外

前刑事戰將命危！胞妹盼司法給活命

搶匪揮刀砍到假奶　女撿回一命慶幸有隆乳

白鹿不再拍仙俠劇

逢甲樹倒奪命！女友啜泣撐黑傘送別戀人

快訊／美明尼蘇達州2議員遭槍擊！2死2重傷

教宗良十四世見台新婚夫婦燦笑：為台祈禱

S型逼車1min下秒自撞護欄　賓士女身分曝

醫師列3款耳機風險排行：這種風險最大

90歲日本最高齡AV女優！「私生活僅老公1人」成寡婦出道

新北妹子性愛遭偷拍！前男友全PO上網

更多

最夯影音

更多

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面