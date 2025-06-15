國中弟搭車坐博愛座「被罵哭」！紅衣婦狂念5分鐘：這是教育問題

▲國中弟坐博愛座「被罵哭」。（圖／翻攝臉書／基隆人大小事）



記者柯振中／綜合報導

一名國中學生日前搭乘基隆客運，卻因為坐了博愛座，遭到一名紅衣婦人不斷碎念，儘管已經起身讓座，對方還不停下，甚至還拿出手機錄影，讓學生當場蹲地痛哭。影片在網路上曝光後，讓許多網友氣炸了。

據了解，這名學生原先坐在博愛座上，怎料紅衣婦人上車以後，立即要求讓座。儘管學生已立即起身，紅衣婦人仍舊不斷碎碎念，說出「你們現在念書念到哪裡去了」、「這是教育問題」、「不是硬性怎麼樣」。

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▲▼國中弟坐博愛座「被罵哭」。（圖／翻攝臉書／基隆人大小事）



紅衣婦人除了整路狂罵以外，甚至還拿出手機錄影，把學生罵得當場哭了出來。最後其他乘客實在看不下去，跟紅衣婦人起了爭執，而紅衣婦人則回嗆「這裡沒有你的事，好不好」。

▲▼國中弟坐博愛座「被罵哭」。（圖／翻攝臉書／基隆人大小事）



這時其他學生開口「可以不要道德綁架嗎」，紅衣婦人則是回應「我沒有道德綁架」、「那你的意思是怎麼樣？我們現在是要讓回去就對了」，更是說「那我們到你們學校去問你們校長」、「看我什麼叫道德綁架」、「那沒關係，我們到時候再來講」。

離譜的爭執影片在網路上曝光，許多網友氣得痛斥，「是不是以為小孩就好講話，一直念是3小」、「該教育的是這位大媽好嗎？一直唸真的是有病」、「這種老人為了座位欺負指責孩子對嗎？更何況孩子已經起來讓座了」、「要是真孝順就去帶你媽坐計程車啦，可悲母女。」