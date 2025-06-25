網爆小米前總監「包養200正妹」簽舔、口、喝協議　陪3天給410萬元

▲小米前總監馮德兵被妻子爆出包養200名正妹。（圖／翻攝微博）



記者鄒鎮宇／綜合報導

前小米總監馮德兵近日被爆出婚外情醜聞，根據微博消息，他與超過200位女性簽署詳細的「包養合約」，內容涉及SM細節、無套條款、出勤制度及每月支付金額等，合約條款嚴謹程度堪比法律文書。此外，馮德兵還和妻子簽訂《婚姻無需忠誠證明》合約。

事件疑似馮德兵的妻子察看手機後，忍不住爆出。據悉，馮德兵與妻子曾簽署《婚姻無需忠誠證明》，允許馮德兵自由進行婚外情，但需履行丈夫義務。妻子原本容忍此事，但在發現馮德兵與多名女性育有6、7個孩子後，選擇曝光並辦理離婚。妻子表示，這些孩子可能是壓垮婚姻的最後一根稻草。

▲▼馮德兵出手大方，合約中，要求女方要舔、口、喝。（圖／翻攝微博）



馮德兵的「包養合同」內容令人震驚。針對不同女性，他制定了不同的條款和支付標準。例如，他曾與沈女簽署合約，要求每月陪伴4天並支付10萬元人民幣（約41萬元新台幣），合約中還包括極端的SM玩法，如喝「聖水」等，女方不得拒絕。若未履行合約，需返還50%的金額。與熊性女子的合約則要求每月陪伴1天，支付10萬元人民幣，玩法內容與沈女類似。

此外，馮德兵曾與李女簽署合約，要求陪伴72小時並支付高達100萬元人民幣（約410萬元新台幣）的「感謝費」，協議中特別注明不得幹擾乙方家庭生活，顯示李女可能已有家庭。這些合約內容揭示馮德兵在婚外情中不僅追求極端玩法，還願意支付巨額金錢。

馮德兵的手機中存有大量與女性的合影，部分照片甚至涉及裸露，暗示其手機或電腦中可能存有更多敏感內容，且這些女子都是網美及年輕女大生。馮妻也爆料，「他不找小姐，這些應該都是留學生」。

▼馮德兵的手機內有大量與女子的合照。（圖／翻攝微博）

