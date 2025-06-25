獨／櫃姐櫃哥原本要集結抗議　台中新光三越11、12樓今獲解封

▲台中新光三越因美食街氣爆導致多人傷亡，當中事發的11、12樓也被封鎖，歷經132天，檢方准予解封讓新光進場修復。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

全台百貨龍頭台中新光三越因美食街施工不甚發生氣爆，被市府要求停止使用建築物、休館，何時復業仍是未知數。台中地檢署今日上午率館方、警方重返現場事發11樓與12樓美食街，並准予解封、讓新光可修繕。實際上，新光停業至今已經超過4個月，不少員工櫃姐都已經受不了，還有不少人計畫集結抗議，但現在檢方准予解封修繕重要樓層，讓復業時間指日可待，對櫃哥櫃姐而言無疑是好消息。



新光三越對此回應，持續進行「整體整建修復至可供使用計畫」修復工程中，將以安全第一優先，依規加速進行相關修復作業及此次11、12樓解封的區域。

台中新光三越發生氣爆至今132天，坊間傳出各種版本復業時間，從6月份到暑假前，到10月份周年慶開打等各種說法都有，但新光三越都無回應，僅強調一切配合市府要求以及規定。

據了解，休館132天以來，不少原是品牌超級銷售員的櫃哥櫃姐被派駐到其他分店支援，不僅薪水、業績腰斬，還要面臨生活家計問題，因此前陣子已經有不少人計畫要集結舉布條抗議，要求市府讓新光三越復業，但都被館方要求低調，生怕一個出差錯，又讓復業日期又延後，現在檢方准許解封出事的美食街，准許進行修復，讓復業之路更邁進一步。