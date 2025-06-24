陳玉秀6/27接任觀光署長　首位業界出身首長

▲觀光署長將由陳玉秀接任。（圖／松山文創園區提供）

記者周湘芸／台北報導

交通部日前拍板，觀光署長一職將改由松山文創園區前總監陳玉秀接掌，為首位民間出身觀光首長。據了解，觀光署預計於6月27日上午9時30分舉行交接典禮，與現任署長周永暉進行交接。

交通部近日人事大搬風，繼雙鐵董座相繼換將，觀光署長一職也將異動，行政院日前已核定由陳玉秀接掌觀光署，至於現任周永暉未來動向仍未明朗，據傳可能安排轉往交通部轄下附屬機關任職。

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事實上，早在行政院核定人事案前，陳玉秀就曾與周永暉進行經驗交流，觀光署也預計於周五上午9時30分舉行交接典禮。

陳玉秀畢業於台北科技大學研究所，曾任台北市文化基金會總監，並歷任月眉國際開發公司、台灣商業聯合總會等單位。自2019年起擔任松山文創園區總監，期間主導多場國際品牌交流活動，成功推動台灣文創品牌拓展至日本、香港及馬來西亞等市場。

現年66歲的周永暉，畢業於逢甲大學交通管理學系及國立交通大學交通運輸研究所，擁有深厚的鐵道專業背景。曾任台鐵列車長、副站長、鐵工局長、台鐵局長等職，並於2016年出任觀光局長，推動設立「台灣鐵道觀光協會」，2020年轉任交通部參事；2023年9月觀光局升格為觀光署後，接任為首任署長，任期1年又9個月，期間推動智慧觀光、積極在海外拓展辦事處，其目前亦為台鐵公司董事會成員之一，後續動向仍受關注。