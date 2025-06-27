哥斯大黎加納美國「全球入境計畫」　強化安全合作

▲哥斯大黎加總統查維斯（Rodrigo Chaves）。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）於25日宣布，哥斯大黎加正式加入美國的「全球入境計畫」（Global Entry），並推動進出口貨物全面使用儀器掃描，攜手打擊毒品走私。這項計畫強調安全與便利，並肯定哥斯大黎加在邊境管制上的成效。

哥斯大黎加是繼巴拿馬後，中美洲第二個獲准加入「全球入境計畫」的國家。該計畫由美國國土安全部海關暨邊境保護局（CBP）負責，透過預先審核程序，讓低風險旅客能快速通過美國指定機場的邊境檢查。台灣早在2017年11月便成為全球第12個啟用此計畫的國家。

諾姆在哥斯大黎加訪問期間，與該國總統查維斯（Rodrigo Chaves）進行會談，雙方針對毒品走私、非法移民以及有組織犯罪等安全議題交換意見。她表示，哥斯大黎加計畫在所有邊境口岸、港口和機場部署掃描儀，以全面檢查進出國境的貨物，這使其成為全球首個對所有貨品進行掃描檢查的國家。兩國也將共享生物識別資訊，協助辨識涉國際犯罪的不法分子，進一步強化安全合作。

根據自由新聞報（Prensa Libre）的報導，毒品走私已成為哥斯大黎加最嚴峻的安全挑戰，販毒集團常利用該國作為毒品存放與運輸的中繼點，進一步走私至北美洲及歐洲。官方數據顯示，近三年內哥國謀殺案屢創新高，其中超過六成與毒品相關的幫派暴力有直接關聯。

諾姆此行也造訪瓜地馬拉，並於26日與瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）討論共同打擊毒品走私及移民問題。瓜地馬拉美國商會（AmCham）指出，非法移民是美瓜兩國的核心議題，而瓜地馬拉已成為美國解決非法移民問題的重要區域戰略之一。諾姆是今年第五位訪問瓜地馬拉的美國官員，顯示該國在美國外交政策中的重要性。