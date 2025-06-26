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社會 社會焦點 保障人權

屏東月嫂爆虐嬰！打臉、胸部壓頭　縣府出手「永久除名」重罰6萬元

記者陳崑福、鄒鎮宇／屏東報導

屏東近日有民眾爆出月嫂虐嬰的傳聞，引起網友討論。對此，屏東縣政府社會處表示，獲報後即刻啟動行政調查，釐清事實並同步展開對案家的關懷與支持。經社工實地訪視、調閱完整影片後確認，該名月嫂於到宅服務期間多次出現不當行為，除拍打嬰兒臉部外、尚有使嬰兒滑落腳上，以及強壓奶嘴並以胸部擠壓嬰兒頭部致嬰兒頭部脹紅等行為，已嚴重違反專業照顧倫理與基本安全原則。

▲新生嬰兒示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲嬰兒示意圖。（圖／達志／示意圖）

社會處指出，相關不當行為非單次發生，而是在6月19日至20日服務期間反覆出現，已對兒童身心健康造成實質危害，違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條。縣府依法裁罰新台幣6萬元。由於行為性質重大，縣府亦對該名月嫂提起獨立告訴，正式啟動法律程序追究其刑事責任。

為維護母嬰照顧安全，本處已將該名月嫂自本縣媒合平台永久除名。社會處也責成承接單位啟動全平台案件的服務檢視與即時訪視，確保所有服務品質與安全防線皆落實到位。

縣府強調，為防杜類似案件，社會處將於近期召開制度檢討會議，全面檢視現行平台機制，並研議強化到宅月嫂專業教育、服務過程查核等措施，以提升制度韌性與專業可信度。

屏東縣政府再次重申，兒童的安全與身心福祉不容妥協，保護兒少始終是本府一貫立場。對任何違反兒少法規定之行為，縣府絕不寬貸，並將持續強化制度與監督機制，確保家戶安心、服務專業。

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