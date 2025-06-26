永昕生醫賣資產入帳5億　董總通知親友買股遭23路搜索

▲台北地檢署指揮調查局兵分23路搜索偵辦永昕生醫內線交易案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

上櫃公司永昕生醫在5年前為了準備轉型，出售當時研發中的新藥技術等資產，簽約交易金額約5億元，時任永昕董事長、總經理等人涉嫌透露這項利多消息，讓親友得以提前進場買股，多組買家分別獲利數萬到數十萬元，但也有人卻操作失利倒賠。台北地檢署26日指揮調查局搜索永昕等23處，並約談26人到案。

永昕生醫(4726)是晟德大藥廠(4123)轉投資事業之一，2018年由晟德集團主導整併金樺、順天醫藥，取得生物藥生產開發關鍵技術，曾獲台灣生物製藥卓越獎。

檢調獲報，永昕生醫在2020年4月28日發布重訊，並在隔天說明，以美金1650萬元（約新台幣5億元）轉讓LusiNEX相關的細胞株庫、CMC技術、智慧財產權及臨床試驗結果等給全球前百大製藥公司Gedeon Richter。

這項資產銷售合約，讓永昕生醫獲得超過實收資本額1/3的價金，對公司財務及業務都是重大助益，但檢調獲報，永昕生醫股價在這項重訊公開前就有不尋常變化，經檢察官王貞元指揮調查局台北市調處清查，懷疑是當時永昕生醫董事長、總經理等內部人將內線消息外洩，因此兵分23路搜索，依《證交法》內線交易罪嫌約談26人到案。