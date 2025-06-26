《揭弊法》7/22上路！檢警調廉大動員　法務部：保護吹哨者不退讓

▲我國首部《公益揭弊者保護法》將於7月22日正式施行。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

我國首部《公益揭弊者保護法》將於7月22日正式施行，法務部今（26）日舉辦新法說明會，邀集檢警調廉等四大執法系統約300人與會，強調保障揭弊者安全、強化實務應變能力。部長鄭銘謙指出，揭弊者不僅是發掘真相的關鍵，更是廉政防線的第一步，執法機關應審慎落實保護程序。

為迎接《公益揭弊者保護法》上路，法務部特地針對第一線辦案人員舉辦大型說明會，與會者包括來自檢方、警政、調查與廉政等系統的執法人員，現場就新法重點、實務處理流程及保護機制進行完整解析，盼建立標準應對共識，順利接軌新制。

鄭銘謙部長於致詞時指出，這部新法是台灣揭弊保護制度的「重大里程碑」，象徵政府在推動廉能治理上邁出關鍵一步。他表示，執法機關是處理揭弊案件的最前線，更是保護吹哨者人身安全的防線，應兼顧偵辦與人權，從受理到保護機制都需確實執行，以實際行動展現對制度的重視。

《揭弊法》於今（2025）年1月22日公布，施行期程僅半年，法務部廉政署已密集籌備，包括盤點適用範圍、與各主管機關確認弊端類型、研擬施行細則、邀集利益團體廣納意見，並同步規劃成立「揭弊者保護委員會」，提供法律諮詢與保護支持。

▼鄭銘謙部長於致詞時指出，這部新法是台灣揭弊保護制度的「重大里程碑」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

此外，法務部亦於5、6月間辦理4場次「種子講師工作坊」，共培訓174名政風人員種子講師，進一步深入各機關協助建構揭弊保護措施，提升應對新法的實務能力與宣導效能。

新法核心保障包含「3保1減」，即工作權保障、身分保密、人身安全保護及法律責任減免，程序上則納入舉證責任倒置、揭弊抗辯優先調查原則等，建立更友善的吹哨者制度。說明會現場也針對受理流程、權責移轉與保護要件啟動等實務問題，展開熱烈討論。

法務部強調，將持續在北、中、南區辦理區域性說明會，協助各機關掌握新制要點，落實《聯合國反貪腐公約》精神，共同打造「勇敢揭弊、安心有保障」的制度文化，邁向更廉潔透明的現代政府。