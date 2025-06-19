「看見差異中的力量」　公益影像走入台中捷運將感動萬千旅人

▲李丞軒攜手瑪利亞社會福利基金會，自7月至9月於中捷六大站點推出公益輪播影片，讓社會大眾在通勤片刻中，被善意觸動、看見差異中的力。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

在快速流動的城市節奏中，一則溫暖動人的公益影像，悄然點亮台中捷運沿線的數位廣告屏。這項由台灣戶外媒體合和集團創辦人李丞軒發起的行動，攜手瑪利亞社會福利基金會，自7月至9月於中捷六大重要站點推出公益輪播影片，盼社會大眾在通勤片刻中，也能被善意觸動、看見差異中的力量。

瑪利亞基金會長年致力於身心障礙者的照顧、教育、職能訓練與社區支持，服務對象涵蓋嬰幼兒早療、青少年培力至成人就業，陪伴無數家庭走過生命的挑戰。基金會不僅提供支持，更持續倡議「看見能力、支持差異」的理念，推動融合與平權的社會價值。

身為戶外媒體經營者的李丞軒深信，「公益不該只留在組織內部，更要走進城市、走入日常」，媒體不只是商業的通道，更應成為社會連結的平台。因此他以個人與摩菲爾之名，全額贊助此次公益廣告，選擇文心崇德、文心櫻花、水安宮、文心森林公園、豐樂公園與市政府等六大黃金站點，為基金會打造高曝光舞台。

此次公益廣告以30秒影片形式播放，真實呈現基金會服務歷程與溫馨陪伴畫面。依據中捷高達每日72檔次的播放頻率，三個月內累積超過6000次播放，讓基金會突破預算限制，有效觸及更多市民心中，深化社會對身心障礙議題的理解與支持。

李丞軒表示，媒體的公共性，是每一位經營者都該重新思考並實踐的核心價值。當公益組織需要聲量，我們能做的，就是把城市中最好的舞台，留給最需要被看見的人。身為台中捷運數位燈屏的營運夥伴，台灣摩菲爾除提供技術服務外，更主動規劃公益專案時段，讓每一幅城市畫面都成為社會共鳴的觸發點。

李丞軒強調，未來與團隊將持續尋找值得被看見的在地公益團體，透過戶外媒體平台擴大社會參與與議題可見度，為台灣戶外交通場域打造真正「能看見、能聽見、能感受」的友善空間。

▲7月至9月於中捷六大站點推出公益輪播影片，讓社會大眾在通勤片刻中，被善意觸動、看見差異中的力。（圖／記者游瓊華翻攝）