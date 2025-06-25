翻越海拔3310的愛！2025「愛到最高點」　246公里登上嘉明湖用愛翻轉偏鄉教育

▲2025「愛到最高點」於6月28日至30日展開。

圖、文／耕建築提供

2025年6月28日至30日，第二屆「愛到最高點」公益挑戰活動即將正式登場！剛為台灣奪得智利極限超馬世界團體冠軍的黃張維、李銘峰，及世壯運奪三金的網紅EVA都將參與此次愛的行動。

本次活動由臺大EMBA校友基金會、耕跑團、台北長跑扶輪社共同主辦，中山大學EMBA協辦，結合200餘位跑者與志工，從高雄中山大學出發，以三天兩夜246公里人車接力路跑＋單攻嘉明湖 3310 公尺登山挑戰，用雙腳翻越山林與距離，為台灣的偏鄉學校傳遞愛與希望。

並以「翻轉教育」理念，舉辦三天兩夜「情緒解碼X機器人創造營」，著重社會情緒學習SEL（全名為「Social and Emotional Learning」社交與情緒學習），增進孩子面對生活挑戰的底層能力（SEL 包括五大向度：自我覺察、自我管理、社會覺察、人際技巧以及負責任的決策），並帶小朋友上台北四天三夜完成圓夢計畫及成果發表，這不是一場比賽，而是一場心與心的接力。今年是第二年舉辦，感動能再次完成這趟充滿汗水、歡笑和淚水的旅程。

「愛到最高點、讓愛蔓延」活動發起人黃張維表示，2024年愛到最高點我們一起號召了 210 位跑者，募集 230 萬資金和許多資源，捐助 7 所偏鄉國中小，一群瘋子願意用雙腳和時間募集資源，希望2025年我們繼續成為孩子們成長過程中的一道曙光，讓孩子們未來也能成為別人生命中的光。

策略大師李吉仁教授也表示，「愛到最高點」活動，不僅跨越了單一運動的競爭性，驅動團隊協作與多元挑戰，更將自我挑戰的集合能量，昇華為對優質公平教育的支持與期待。愛到最高點挑戰的過程中，隊員們互相扶持，體現了協同合作的精神。這種團結的力量，正是我們希望傳達給偏鄉學童的理念：通過協作，我們能夠克服一切困難，實現共同的目標。

「愛到最高點、讓愛蔓延」這不僅是一場體能的極限挑戰，更是一趟充滿教育與文化使命的跑步公益旅程。活動以 ESG 精神出發，轉化為「三E目標」：Environment 生態共融：提倡無痕山林，推廣自然與土地的尊重。Enjoyment 運動生活：讓身心因運動而健康，正向循環。Esteem 尊重文化：深化原鄉文化，發掘偏鄉生命力。

我們堅信：「公益不該只是口號，而是每一步實踐。」因此，每一步跑出的汗水，都是對偏鄉孩子最深的祝福。不只是今年，還有明年、後年，甚至更久更遠的未來。希望把這份「愛與陪伴的力量」延續下去，讓更多人參與、感受、甚至從中得到希望。

每一公里的奔跑、每一段山路的腳步、每一次喘息後的堅持，其實背後都是一個一個「願意陪伴彼此」的心。有些人陪跑，有些人接力，有些人默默在終點等待——這樣的愛，不是短暫的熱情，而是一種溫柔而堅定的支持。我們相信，當人願意陪人，愛就真的會走到最高點。嘉明湖，我們今年見！

目前捐贈款項已超越三百萬，贊助路跑接力沿線七所學校：大溪國小、大王國小、卑南國小、阿尼色佛兒童之家、鹿野國小、初來國小、福原國小。

捐贈單位如下：台大EMBA校友基金會、耕建築、耕薪都市更新股份有限公司、台北市長跑扶輪社、日月光半導體、康橋學校財團法人、海悅開發、耕跑團 何震威、聯毅科技、美葛儂妮化妝品、中外儀器、中山陽光關懷協會、台大名譽教授李吉仁、三聯科技教育基金會、吉麗映畫有限公司、北區扶輪林振邦、知洺有限公司、林大診所林志文、鄭碧芬、曾麗寧、漢德威自動化科技+戈19A全體隊員、耕建築董事長黃張維、元大夏美香、中山EMBA陳賢修、文洋禮品、客林國際股份有限公司、王大夫一條根、女蝸科技、毛寶股份有限公司。

【活動總行程與路線規劃】每支隊伍由7名跑友和1部保母車組成，保母車含駕駛及活動必需物品，並安排救護車等應急設備，確保參加隊伍在活動中得到適當的照顧和支持。

Day 1｜2025年6月28日（六）- 出發地：高雄中山大學

- 凌晨：團拍合照、啟程儀式

- 接力路段：穿越屏東至太麻里（東部幹道）

- 晚上：抵達太麻里大王國小、住宿太麻里

Day 2｜2025年6月29日（日）

- 接力持續，下午抵達初來國小送愛儀式

- 晚間前往向陽登山口準備登山挑戰

Day 3｜2025年6月30日（一）

- 清晨出發登山，分組挑戰：

- 嘉明湖組：單攻三叉山與嘉明湖（14小時）

- 向陽山組：單攻向陽山（8小時）

- 下午起下山，晚上回程