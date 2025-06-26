北京紀念抗戰80年大閱兵　賴清德：武力侵略不正義罪行且必失敗

▲總統賴清德出席「114年三軍八校院聯合畢業典禮」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

北京近來宣布，將在9月3日於天安門廣場舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會。對此，總統賴清德在26日主持今年度「三軍八校院聯合畢業典禮」時的談話中，也特別回應中方，他提到上個月，跟各國代表一起紀念二次世界大戰的歐戰勝利日，歷史明確告訴我們，無論用什麼理由或意識形態，以武力侵略其他國家，都是不正義的罪行，並且必定失敗。

民進黨中央黨部昨天（25日）的中常會上，在報告案中，談及中國接下來會利用「3個80年」，包括對日抗戰勝利80周年、聯合國成立80周年、台灣光復80周年，進行下半年的統戰論述跟敘事文宣主軸；因此，總統賴清德近來展開的「團結國家十講」，用意則是透過敘述歷史真相、國家主權予以因應。

北京在日前也已經公布，9月3日在北京天安門廣場將舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊，而中共中央總書記習近平也會現身並發表重要講話。

對此，賴清德26日以三軍統帥身分，主持今年度「三軍八校院聯合畢業典禮」時，也有針對北京近來大動作紀念抗戰勝利80週年的系列活動進行回應。他在給軍校畢業生的期許中提到，要堅定捍衛國家主權，追求真正和平。

賴清德表示，上個月他和各國代表齊聚一堂，紀念二次世界大戰的歐戰勝利日。歷史明確告訴我們，無論用什麼理由或意識形態，以武力侵略其他國家，都是不正義的罪行，並且必定失敗；而團結捍衛家園與自由民主的夥伴，終將獲得勝利。

賴清德表示，更重要的是，珍視和平，就不能坐視侵略，更不能掉以輕心。面對威權主義持續不斷的威脅，以及各種滲透手段，大家一定要提高警覺，精進戰技，提升國防力量，反共、反滲透、反併吞，堅定捍衛國家主權，以實力達到真和平。