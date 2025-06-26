「賴清德嚇爛！演練逃跑計劃」　中共近期訊息戰敘事結合以伊戰爭

▲伊朗飛彈攻擊以色列。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

美軍日前證實，針對伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan）等三大核設施發動空襲並摧毀。不過，在訊息空間上，中共相關媒體的敘事操作像是在另一個平行世界，持續輸出吹噓北斗衛星，特別的是，甚至散播「賴清德怵目驚心」、「賴清德慌了」等認知戰，也包括每年漢光演習前，中共必操作的「總統逃跑」題目，都在這波訊息戰中出現。

有關六月份中共在訊息空間的操作內容，由於近來國際大事聚焦在美國B-2隱形轟炸機在無聲無息中，完成轟炸伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan）等三大核設施，震驚世界。不過，一位我國安官員表示，如果觀察中共公開的相關社群，像是活在另一個平行世界裡。

經彙整相關資訊，中共媒體在這場以色列、伊朗的戰爭中，多在描繪以色列被打得很慘，持續居於下風，甚至大量傳散伊朗揮舞國旗慶賀的畫面。一位國安官員指出，在其宣傳敘事中，也包括解放軍早就掌握美軍B-2隱形轟炸機起飛的訊息，還有以色列生意崩盤、美商逃離，當然不忘吹噓中國的北斗衛星導航系統（GPS）。

▲在中共操作的這一波以色列、伊朗戰爭的訊息空間中，也有意牽涉總統賴清德。（資料照／總統府提供）



比較特別的是，在這波敘事操作中，也可以牽扯到總統賴清德。另一位官員舉出相關的公開資訊，好比某些特定媒體就散播，伊朗高層遭以軍斬首，賴清德看到後怵目驚心，或是「賴清德慌了、大陸收台時機來了」等。

另一方面，中國有相當規模的影音平台「bilibili」，這位官員說，如果注意到他們的搜尋平台，如果搜尋「以色列」，後面會大量出現類似「以色列輸掉」之類的延伸敘事。

官員表示，中國花了很大的力氣在處理「以色列完蛋、美國慘了、川普不敢」，乃至於「美國不會出手」、「美國不敢打伊朗」等論述，只是最後的效果跟預期落差很大，但還是可以看出，中國想要透過這些敘事，來跟他們自己的國民說服什麼事情。

反觀，這位官員說，如果搜尋「中國、伊朗」，也會注意到另一件事，就是台灣的特定媒體，已經成為內容農場，被灌到中國的影音平台去了，內容上也都符合上述中國在這段期間力推的相關敘事。

至於往年，在漢光演習前夕，中共必定會操作的議題就是「總統逃跑演練」。不過，官員注意到，往年大概會在4月份就開始陸續出現相關的敘事，今年卻是到6月份才開始操作這個議題，但這次於6月份開始出現，也是在跟「賴清德害怕以伊戰爭」的敘事在做刻意的連結。

▼以色列防空系統在特拉維夫上空攔下伊朗發射的飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

