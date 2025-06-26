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伊凡卡喝貝佐斯喜酒！女兒暴風抽高　一家五口顏值爆表

伊凡卡及夫婿庫許納帶著3名子女遊威尼斯，13歲的女兒阿拉貝拉已經長得和她一樣高。（翻攝ivankatrump IG）

伊凡卡及夫婿庫許納帶著3名子女遊威尼斯，13歲的女兒阿拉貝拉已經長得和她一樣高。（圖／翻攝ivankatrump IG）

圖文／鏡週刊

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與未婚妻桑切斯（Lauren Sanchez）本週將在義大利威尼斯舉行世紀婚禮，吸引全球目光。其中，美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）與夫婿庫許納（Jared Kushner）及3名子女已於24日抵達當地，準備喝喜酒，一家五口高顏值，充滿話題。

根據《每日郵報》報導，43歲的伊凡卡一家於24日抵達威尼斯，隨即展開觀光行程，她與丈夫和3個孩子——13歲的阿拉貝拉（Arabella）、10歲的約瑟夫（Joseph）及8歲的西奧多（Theodore）被拍到從酒店走出，登上水上計程車，沿著威尼斯運河遊覽。

伊凡卡（右三）和庫許納（右），以及3名孩子漫遊威尼斯。（翻攝ivankatrump IG）

▲伊凡卡（右三）和庫許納（右），以及3名孩子漫遊威尼斯。（圖／翻攝ivankatrump IG）

13歲的阿拉貝拉和兩個弟弟玩得不亦樂乎。（翻攝ivankatrump IG）

▲13歲的阿拉貝拉和兩個弟弟玩得不亦樂乎。（圖／翻攝ivankatrump IG）

伊凡卡（右）和女兒阿拉貝拉，在一起像姊妹。（翻攝ivankatrump IG）

▲伊凡卡（右）和女兒阿拉貝拉，在一起像姊妹。（圖／翻攝ivankatrump IG）

值得一提的是，阿拉貝拉明顯長高，幾乎和媽咪一樣高，展現青春活力。伊凡卡被還拍到穿著要價1,170美元（約新台幣3萬4,062元）的La DoubleJ紅色與米色相間兩件式套裝，展現時尚品味。伊凡卡還在IG分享照片，用義大利文寫下：「Da Venezia, con amore」（從威尼斯，致上愛意）。讓網友們看了紛紛驚呼：「美麗的家庭」「女兒跟你一樣高了」。

根據報導，貝佐斯和桑切斯的婚禮將在26日至28日舉行，狂歡3天，邀請200多位賓客，包含金卡戴珊（Kim Kardashian）、歐普拉（Oprah Winfrey）、奧蘭多布魯（Orlando Bloom）、比爾蓋茲（Bill Gates）等名人。尚不確定美國總統川普（Donald Trump）是否會出席，但除了長女伊凡卡，他的長子小唐納（Don Trump Jr.）也會參加。

伊凡卡穿一身紅洋裝，風情萬種。（翻攝ivankatrump IG）

▲伊凡卡穿一身紅洋裝，風情萬種。（圖／翻攝ivankatrump IG）

伊凡卡穿La DoubleJ兩件式套裝，展現好身材。（翻攝X@mamboitaliano__）

▲伊凡卡穿La DoubleJ兩件式套裝，展現好身材。（圖／翻攝X@mamboitaliano__）

貝佐斯和桑切斯的婚禮耗資2,000萬至4,800萬美元（約新台幣5.8億至14億元），極盡奢華，堪比黛安娜王妃與查爾斯王儲當年的世紀婚禮。貝佐斯的5億美元（約新台幣145億）的超級遊艇「Koru」原本計劃停靠威尼斯聖巴斯利奧（San Basilio），但因當地抗議及地緣政治緊張，遊艇改停克羅埃西亞海域，二人將搭直升機進出威尼斯。

婚禮主場地是聖喬治島（San Giorgio）的Cini基金會大樓，這座建築是修道院改建，曾舉辦G7峰會。然而，威尼斯市政廳官員指出，該場地並非合法婚禮場所，且無官方註冊人員主持，因此外界猜測二人早已祕密登記結婚。

貝佐斯（右）和桑切斯（左）本週將在威尼斯舉行世紀婚禮，吸引全球目光。（翻攝laurenwsanchez IG）

▲貝佐斯（右）和桑切斯（左）本週將在威尼斯舉行世紀婚禮，吸引全球目光。（圖／翻攝laurenwsanchez IG）

但這場婚禮也引爆威尼斯居民不滿，認為城市淪落成富豪的遊樂場。民眾及團體在街頭擺出寫有「這裡沒有貝佐斯的空間」「如果你能包下威尼斯辦婚禮，就該多繳稅」的巨型布條，以示抗議。為確保安全，貝佐斯聘請前美國海軍陸戰隊員負責保全，當地政府也出動大規模警力，預計有超過90架私人飛機降落威尼斯馬可波羅機場，加劇交通壓力。


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