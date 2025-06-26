川普被捧上天！北約「魅力外交」讓他超得意　卻威脅報復這1國

▲今年北約峰會，川普享受尊榮待遇，也達成國防支出目標。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

CNN等外媒指出，北約峰會期間，秘書長呂特（Mark Rutte）對美國總統川普展開「魅力外交」攻勢，處處討好與迎合的言行，引發輿論質疑與揶揄。不過，隨著峰會取得進展，外界逐漸認為，他或許完成了一項外交壯舉。唯獨西班牙並未完全配合，被川普威脅經濟報復。

荷蘭國家廣播基金會（NOS）報導，川普24日出席荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）在豪斯登堡宮殿（Huis ten Bosch Palace）舉行的國宴，飯後直接留宿宮殿，隔天還跟國王共進早餐。王室專家指出，這是一種非常尊榮的待遇，因為外賓通常被安排下榻另一座宮殿。

除了高規格禮遇，其他安排也處處「體貼」川普。例如議程精簡到只剩下一場2.5小時的領袖會議，烏俄戰爭、也就是北約最急迫的問題，從最終宣言中被刪除，這是衝突2022年2月爆發以來首次。最大焦點則是川普多年主張的目標，也就是各成員國必須承諾，把國防支出提高至GDP的5%。

▲北約各成員國領袖，紛紛迎合川普。（圖／取自北約發言人X）



波蘭總統杜達（Andrzej Duda）對此表示，增加國防開支「是川普總統的成功，沒有川普的領導，這是不可能的。」立陶宛總統也提出聯盟最新口號，「讓北約再次偉大。」此外，法國總統馬克宏持續展現與川普熱烈的兄弟情，芬蘭總統斯圖布（Alex Stubb）也陪川普打高爾夫球。

就連曾經與川普公開鬧翻的澤倫斯基，也在2人場邊會晤後表示，「我們處理了所有真正重要的議題。感謝總統先生，感謝美國。」川普則透露，美國未來可能向基輔交付愛國者飛彈，並且抨擊普丁「誤入歧途」。

其中最引人注意的，則是北約秘書長呂特。他似乎願意做任何事情挽回美國總統對聯盟的信心，不僅大讚川普攻擊伊朗的決定「非常令人驚豔」，24日還向川普發送極盡奉承的訊息，「你讓我們進入一個對美國、歐洲及世界都非常重要的時刻，你會完成數十年來的美國總統都做不到的事……這將是你的勝利。」

峰會期間，呂特多次插話，以利緩和川普的發言，甚至在對方用「2個孩子打架」形容以伊衝突時說，川普就像是操場上出手制止打架的「老爸」。

▲呂特擔任荷蘭首相期間，就曾多次會見第1任期的川普。（圖／路透）



儘管呂特的外交手段起初遭到質疑，但他或許才能夠笑到最後，因為從各方面來看，這次峰會都是北約的勝利。各國終於同意提高國防支出，並且紛紛把這項「歷史性成果」歸功於川普。川普似乎也相當滿意，在會後記者會上談及盟國領袖時說，「這些人真的很愛他們的國家。這不是敲詐，我們在這裡，是為了幫助他們保護自己的國家。」

大西洋理事會（Atlantic Council）資深研究員、五角大廈前北約政策顧問陶西格（Torrey Taussig）也說，「秘書長知道私人關係對這個政府很有幫助」，這是一個「捏著鼻子也得做」的時刻，「確保海牙沒有擦槍走火，拍張好照片就回家。」

儘管如此，西班牙卻是一個明顯的例外，因為該國拒絕承諾國防支出提高至GDP的5%。川普為此抨擊西班牙，「他們的所作所為太可怕了」，還放話要利用貿易談判，迫使馬德里就範，「我們要讓他們付2倍的錢」。

不過路透社指出，西班牙身為歐盟成員國，不會直接與美國進行貿易談判，而是由歐盟委員會代表交涉。因此，除非透過更廣泛的歐盟協議下手，否則川普很難實現報復西班牙的威脅。

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