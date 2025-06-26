國際食品展花蓮館盛大開幕　17家品牌展現有機實力買氣爆棚

▲花蓮館隆重揭幕，除了靜態展售，也安排動態活動串聯人氣與買氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025台北國際食品展於6月25日在南港展覽館二館盛大開幕，花蓮縣政府所策劃的「花蓮館」也於同日上午隆重揭幕，花蓮縣政府由農業處長陳淑雯代表，與現場貴賓和產業代表共同啟動展覽，展現花蓮在地農業的多元魅力與推廣永續農業的決心。

縣長徐榛蔚表示，此次參展不僅展現本縣在有機農業、農產加工等領域的發展成果，更希望藉由展會平台，讓國內外消費者深入了解花蓮農業所承載的永續價值與山海文化底蘊，持續打造花蓮成為台灣最具競爭力的有機農業重鎮。

此次「花蓮館」集結17家優質農產品牌聯合展出，包括赤科山天心茶莊、一品醇商號、食源縱谷、喬凱國際、九一七農場、溫伯力生技、朵栗栗農坊、四季耕讀農園、德森農莊、修賢養蜂場、喜歡采風烘焙坊、天賜糧源、砂卡礑自然農莊、星月手作工作坊、洄瀾醬人、美妙養蜂場等17家花蓮代表性品牌，展售品項涵蓋茶葉、蜂蜜、剝皮辣椒、醬油、金針花加工品等多樣特色農產。

今年度的展館主視覺，以上山、下海、遊縱谷做構想，邀請全台民眾到花蓮，感受花蓮大山大海的擁抱，在縱谷之間放鬆慢步，品味花蓮的風土好滋味。本次展覽除了靜態展售，也安排動態活動串聯人氣與買氣。

展期間邀請「艾斯可菲秘境私廚」、「加家食堂」、「傑米料理」、「七星潭慕名私房料理」等花蓮星級主廚輪番上場，運用花蓮在地食材現場演繹創意料理，吸引眾多參觀民眾駐足。此外，紅面鴨吉祥物、街頭靈魂舞團與知名樂團演出炒熱氣氛，並搭配特價競標、購物金抽抽樂、滿額贈禮包、有獎徵答等互動活動，讓展館現場人氣沸騰。

花蓮縣政府更主動出擊，邀請多位國內外專業買家前來與花蓮館參展夥伴進行商談，全力為本次參展夥伴促進通路合作、提升品牌能見度的積極效益，後續將持續協助業者拓展市場，深化與外部通路及國際企業的合作交流。

徐榛蔚說，縣府將持續以農業為本，結合國際合作、文化行銷、觀光推廣與地方創生，打造具有全球競爭力的花蓮品牌，讓世界看見花蓮的獨特魅力與無限潛力。

2025台北國際食品展資訊：

• 展期：6月25日至6月28日

• 地點：台北南港展覽館2館4樓｜花蓮館攤位編號 S0623

