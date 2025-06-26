　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

國際食品展花蓮館盛大開幕　17家品牌展現有機實力買氣爆棚

▲▼花蓮館隆重揭幕，除了靜態展售，也安排動態活動串聯人氣與買氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮館隆重揭幕，除了靜態展售，也安排動態活動串聯人氣與買氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025台北國際食品展於6月25日在南港展覽館二館盛大開幕，花蓮縣政府所策劃的「花蓮館」也於同日上午隆重揭幕，花蓮縣政府由農業處長陳淑雯代表，與現場貴賓和產業代表共同啟動展覽，展現花蓮在地農業的多元魅力與推廣永續農業的決心。

縣長徐榛蔚表示，此次參展不僅展現本縣在有機農業、農產加工等領域的發展成果，更希望藉由展會平台，讓國內外消費者深入了解花蓮農業所承載的永續價值與山海文化底蘊，持續打造花蓮成為台灣最具競爭力的有機農業重鎮。

▲▼花蓮館隆重揭幕，除了靜態展售，也安排動態活動串聯人氣與買氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

此次「花蓮館」集結17家優質農產品牌聯合展出，包括赤科山天心茶莊、一品醇商號、食源縱谷、喬凱國際、九一七農場、溫伯力生技、朵栗栗農坊、四季耕讀農園、德森農莊、修賢養蜂場、喜歡采風烘焙坊、天賜糧源、砂卡礑自然農莊、星月手作工作坊、洄瀾醬人、美妙養蜂場等17家花蓮代表性品牌，展售品項涵蓋茶葉、蜂蜜、剝皮辣椒、醬油、金針花加工品等多樣特色農產。

今年度的展館主視覺，以上山、下海、遊縱谷做構想，邀請全台民眾到花蓮，感受花蓮大山大海的擁抱，在縱谷之間放鬆慢步，品味花蓮的風土好滋味。本次展覽除了靜態展售，也安排動態活動串聯人氣與買氣。

▲▼花蓮館隆重揭幕，除了靜態展售，也安排動態活動串聯人氣與買氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

展期間邀請「艾斯可菲秘境私廚」、「加家食堂」、「傑米料理」、「七星潭慕名私房料理」等花蓮星級主廚輪番上場，運用花蓮在地食材現場演繹創意料理，吸引眾多參觀民眾駐足。此外，紅面鴨吉祥物、街頭靈魂舞團與知名樂團演出炒熱氣氛，並搭配特價競標、購物金抽抽樂、滿額贈禮包、有獎徵答等互動活動，讓展館現場人氣沸騰。

▲▼花蓮館隆重揭幕，除了靜態展售，也安排動態活動串聯人氣與買氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府更主動出擊，邀請多位國內外專業買家前來與花蓮館參展夥伴進行商談，全力為本次參展夥伴促進通路合作、提升品牌能見度的積極效益，後續將持續協助業者拓展市場，深化與外部通路及國際企業的合作交流。

徐榛蔚說，縣府將持續以農業為本，結合國際合作、文化行銷、觀光推廣與地方創生，打造具有全球競爭力的花蓮品牌，讓世界看見花蓮的獨特魅力與無限潛力。

2025台北國際食品展資訊：
• 展期：6月25日至6月28日
• 地點：台北南港展覽館2館4樓｜花蓮館攤位編號 S0623
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 7705 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／12縣市大雨特報　下到晚上
獨／好市多高層飛台中催生3號店　這4處覓地
陳佩琪控：民進黨抓柯文哲凌虐取樂　若暴斃從此永遠執政
陸宣布禁止攜帶「被召回行動電源」上飛機　廠牌型號曝光
曾是全球前三手機品牌　31年大牌宣布終止手機服務
《楓之谷Artale》官方又搞！必刷副本大砍　玩家炸鍋
快訊／台南市政府遭搜索！　一級主管涉及貪瀆
核戰爆發「全球僅這2國」安全！　專家曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

安平觀音亭再捐救護車！發揮宗教大愛　守護南化生命線

國際食品展花蓮館盛大開幕　17家品牌展現有機實力買氣爆棚

台東縣推動綠島鄉污水排放處理與油水分離設施　邀業者說明

「台東一遊未盡」可抽油電車　活動即將截止

蘇花和平路段刷坡施工！6/30至7/10南下外側車道機動管制

日動畫產業興盛卻缺工　南投戲院邀《柯南》原畫師會影迷

台東青年走讀市區　用行動走出地方共感力

宋少卿幽默開講！「酷老樂活」講座花蓮登場　縣府禮堂座無虛席

屏東男深夜睡國小門口紙板　警一查驚覺他獨走20公里

資源循環再利用！花蓮推廣自主廚餘堆肥　打造社區開心農場

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

【國小生被撞飛】闖紅燈騎士害13歲學生校門口空中翻滾重摔！

【協議剛簽就開轟】川普氣炸！怒批以伊「他X的不知道在幹嘛」

【是個狠人】淡定女娃看診不哭不鬧！吃藥沒在怕秒shot掉

【越南騎鴕鳥！】朋友上演壓車秀　摔飛後笑聲各種此起彼落XD

【腳底裝彈簧？】黑狗想出門散步　狂搖尾彈跳超可愛XD

安平觀音亭再捐救護車！發揮宗教大愛　守護南化生命線

國際食品展花蓮館盛大開幕　17家品牌展現有機實力買氣爆棚

台東縣推動綠島鄉污水排放處理與油水分離設施　邀業者說明

「台東一遊未盡」可抽油電車　活動即將截止

蘇花和平路段刷坡施工！6/30至7/10南下外側車道機動管制

日動畫產業興盛卻缺工　南投戲院邀《柯南》原畫師會影迷

台東青年走讀市區　用行動走出地方共感力

宋少卿幽默開講！「酷老樂活」講座花蓮登場　縣府禮堂座無虛席

屏東男深夜睡國小門口紙板　警一查驚覺他獨走20公里

資源循環再利用！花蓮推廣自主廚餘堆肥　打造社區開心農場

川普被捧上天！北約「魅力外交」讓他超得意　卻威脅報復這1國

快訊／12縣市大雨特報　下到晚上

中部智慧製造新核心納無人機　經濟部修併購法助企業打國際盃

3大速食店省錢優惠券一次看　雞汁飯買1送1、玉米濃湯10元喝

網問陳菊在哪就被抓！　吳宗憲問監察院：辦人權研討會意義何在？

他突收通知「帳戶變警示戶」遭凍結！一票苦主曝慘況：被鎖3年

高溫恐突發心肌梗塞！醫示警「4大族群」要特別小心

奢華不再是手上的包　Z世代重新定義什麼叫值得花錢

味全龍×hololive大巨蛋兩日吸5萬人　球團將加開座位

75歲高齡駕駛每3年換駕照　蘇貞昌今通過測驗喊：大換照大成功

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

地方熱門新聞

南投家扶才女葉依珊不畏生命困境完成大學學業

抗惡罷！桃園藍白大合體　賴香伶挺呂玉玲

反罷戰火升溫　立委萬美玲催不同意票

桃園市議會審議通過　115年3/1日起增加13里

李宗霖、張博洋同步退黨台灣基進受衝擊

海巡北部分署晉任授階典禮　分署長勉以責任開創新局

搭台灣好行遊阿里山線　抽國際機票、阿里山賓館豪華住宿

屏東男深夜睡校門口　警一查驚覺他獨走20公里

宋少卿幽默開講　花蓮酷老樂活講座獲滿堂彩

成功分局贈「成功人士」帆布袋　致敬第一線英雄

暑假台南三大博物館推一日遊探索自然星空

嘉義市建設處長田長沛離職　黃敏惠肯定成就

民眾千里迢迢熱心公益　寶桑警搭起關懷橋梁

LINE加入抽獎！雙流國家森林遊樂區送Apple Watch

更多熱門

相關新聞

有機農耕佔全台1/5　花蓮榮獲食育力五星城市

有機農耕佔全台1/5　花蓮榮獲食育力五星城市

花蓮縣於《食力 FoodNEXT》主辦的「2025食育力城市大調查」中，再度榮登全國「五星城市」，並在「農業與環境」構面勇奪全國第一殊榮，充分展現持續推動有機農業與全齡食農教育的卓越成果。縣長徐榛蔚表示，花蓮的食育不是一場場活動，而是縣民與土地共同學習與生活的日常，感謝全體縣民和花蓮縣政府攜手努力。讓花蓮的食育力再次被全台看見！

不只Labubu！ 《經濟學人》刊文：從小城市消費催生中國品牌崛起

不只Labubu！ 《經濟學人》刊文：從小城市消費催生中國品牌崛起

3家手搖飲新店開幕優惠一次看

3家手搖飲新店開幕優惠一次看

國際食品展6/25登場　花蓮館17家品牌贈大禮包

國際食品展6/25登場　花蓮館17家品牌贈大禮包

4月預售買氣年減7成　六都每月皆「賣不到30戶」

4月預售買氣年減7成　六都每月皆「賣不到30戶」

關鍵字：

國際食品展花蓮館開幕品牌有機實力買氣爆棚

讀者迴響

熱門新聞

女離家1年　陽台被12台室外機包圍

短褲太鬆！田徑好手比賽大走光　愛爾達回應了

首爾爆發「愛情蟲」集體活春宮！　遊客居民都崩潰

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

網爆小米前總監「包養200正妹」　陪3天給410萬元

AV女神兇器大到當枕頭　輪戰12男快被淹死

《慶餘年3》二皇子爆換角　劇組回應

快訊／苗縣府辦公大樓凌晨驚傳墜樓　接任科長不到3個月身亡

因賀瓏炎上PTT感嘆！評Albee外型「PR99以上」

他指「賀瓏1舉動超渣」連薩泰爾都有感

國道翻車！光腳妹「燦笑爬出」柏油路上跳

網酸賀瓏Albee很色　薩泰爾CEO回2字

「台灣第一女優」新疆豪華旅行曝光

台積電員工偷吃同事雞排紅茶　受害者遭資遣怒告

尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉

更多

最夯影音

更多

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面