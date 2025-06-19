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國際食品展6/25登場！花蓮館匯聚17代表性品牌　還送大禮包

▲▼台北國際食品展將於南港展覽館2館盛大登場，花蓮館將匯聚17家在地優質農產品牌參展。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼台北國際食品展將於南港展覽館2館盛大登場，花蓮館將匯聚17家在地優質農產品牌參展。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025台北國際食品展將於6月25日至28日於南港展覽館2館盛大登場，花蓮縣政府精心規劃「花蓮館」，匯聚17家在地優質農產品牌，以茶葉、蜂蜜、醬油、剝皮辣椒、金針花等多元農特產品，展現花蓮的農業發展實力與山海文化魅力。

縣長徐榛蔚表示，本次參展除推廣花蓮農業特色與加工實力，更希望讓全國及國際消費者認識花蓮農業所代表的永續價值，持續打造花蓮成為台灣最具競爭力的有機農業重鎮。

有機農業是花蓮縣農業發展的基礎，截至2025年5月，有機驗證面積已達3,725公頃、驗證戶數達783戶，佔全台有機驗證面積五分之一。同時，花蓮縣政府積極推動農業國際化，不僅持續參與亞洲最大專業食品展東京食品展之外，今年二月更以花蓮優質白米與日本知名酒廠米鶴酒造攜手打造獨具花蓮風味的清酒商品，憑藉得天獨厚的自然環境與優質農特產品，透過創新的跨國合作模式開拓國際市場。

▲▼台北國際食品展將於南港展覽館2館盛大登場，花蓮館將匯聚17家在地優質農產品牌參展。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣政府將於6月25日上午11點30分辦理花蓮館開幕活動，本次台北國際食品展參與的夥伴包括赤科山天心茶莊、一品醇商號、食源縱谷、喬凱國際、九一七農場、溫伯力生技、朵栗栗農坊、四季耕讀農園、德森農莊、修賢養蜂場、喜歡采風烘焙坊、天賜糧源、砂卡礑自然農莊、星月手作工作坊、洄瀾醬人、美妙養蜂場等17家花蓮代表性品牌。

展期間安排「艾斯可菲秘境私廚」、「加家食堂」、「傑米料理」、「七星潭慕名私房料理」等星級主廚進行料理秀，搭配朱鸝吉祥物、街頭靈魂舞團與知名樂團演出，更有特價競標、有獎徵答、滿額贈大禮包與購物金抽抽樂等互動活動，歡迎全國民眾一同前來品味花蓮的山海好物與職人精神。

徐榛蔚說，未來花蓮縣政府將持續深化多元領域的國際合作，包括農產貿易、文化交流、觀光推廣及地方創生，讓世界看見花蓮的獨特魅力與無限潛力。

2025台北國際食品展展覽資訊：
• 展期：6月25日至6月28日
• 地點：台北南港展覽館2館4樓 攤位編號S0623
 

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