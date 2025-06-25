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有機農耕佔全台1/5　花蓮榮獲食育力五星城市

▲▼花蓮縣政府持續推動食農教育與有機農業並進，在食育力城市大調查再度榮獲五星肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府持續推動食農教育與有機農業並進，在食育力城市大調查再度榮獲五星肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣於《食力 FoodNEXT》主辦的「2025食育力城市大調查」中，再度榮登全國「五星城市」，並在「農業與環境」構面勇奪全國第一殊榮，充分展現持續推動有機農業與全齡食農教育的卓越成果。縣長徐榛蔚表示，花蓮的食育不是一場場活動，而是縣民與土地共同學習與生活的日常，感謝全體縣民和花蓮縣政府攜手努力。讓花蓮的食育力再次被全台看見！

根據此次評比，花蓮縣在「農業與環境」構面評比中蟬聯第一，並在教育文化、食安衛生、健康營養等三大構面皆獲得四星以上成績。尤其在客觀指標部分，包括有機農地面積、農村教育活動數量、友善校園食材使用率等項目表現亮眼，整體制度成熟度與跨局處整合程度，獲評審高度肯定。2025年統計顯示，花蓮縣有機農耕面積達3,725公頃，占全台五分之一，有機驗證農戶數逾783戶，為國內農業永續典範。

▲▼花蓮縣政府持續推動食農教育與有機農業並進，在食育力城市大調查再度榮獲五星肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，縣府自2019年起即積極推動食農教育與有機農業並進政策，除全面導入食農教育法精神，更向中央積極爭取補助有機農機具、冷鏈物流設備與淨零溫網室建置，大幅提升農民生產環境與食品安全保障。為深化校園與社區參與度，縣府並持續辦理「農好生活節」、「花蓮食農博覽會」、「食魚教育推廣」等旗艦活動，更導入原住民族慢食文化與產地體驗，設置野菜學校、種子圖書館及挪威諾亞方舟等保種計畫，強化縣民對食物來源、環境友善與營養健康的認識。

▲▼花蓮縣政府持續推動食農教育與有機農業並進，在食育力城市大調查再度榮獲五星肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚說，花蓮縣也是食農教育政策評鑑中的常勝軍，2025年輔導縣內企業洄游吧獲農業部頒發首屆「全國食農教育傑出貢獻獎」團體組優等獎，2023年則在《食力》調查中奪下全國唯一農業與教育雙料第一。今年再度蟬聯五星城市，縣府持續推動有機農業升級策略，依據「有機農業促進區設置暨輔導辦法」，今年已正式成立玉里鎮2處有機農業促進區，總面積超過82公頃，未來持續推動其他鄉鎮成立促進區，打造友善農業環境。在教育與文化方面，縣府推動學校午餐食用在地生產的有機米、有機蔬菜與有機豆奶，讓國民教育階段的學童可以直接食用到本縣優質的農作物與其加工品。此外因應本縣為原住民族地區，縣府也辦理原住民族飲食文化調查，在去年出版了相關工具書。如各局處辦理的食品、原物料、蔬果、禽畜產品安全衛生調查、旅宿業在地食材推廣，以及各類活動等都多樣化的讓食農教育、安全飲食的基礎深化到民眾的生活中。

▲▼花蓮縣政府持續推動食農教育與有機農業並進，在食育力城市大調查再度榮獲五星肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長陳淑雯說明，花蓮以制度化的食農教育治理為核心，串聯農業轉型、教學落地與公私協力，讓每一位花蓮孩子與家庭，都能在生活中實踐飲食永續、健康與環境共好的目標。

徐榛蔚說，食農教育不僅是食物的學習，更是人與土地的連結。未來持續透過制度深化與公私協力，打造從田間到餐桌、從學童到長者都能參與的全民食育網絡，為下一代孕育永續幸福的飲食文化，在全國食育版圖上發光發熱。
 

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