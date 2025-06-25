　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

英搞怪公仔Fuggler「醜萌」走紅！　陸網友：比Labubu更勝一醜

▲英國醜萌公仔Fuggler與Labubu同在潮玩界受到青少年喜愛。（圖／翻攝自Fuggler官網）

▲英國醜萌公仔Fuggler與Labubu同在潮玩界受到青少年喜愛。（圖／翻攝自Fuggler官網，下同）

文／香港01

來自中國的泡泡瑪特（Pop Mart）旗下盲盒公仔Labubu爆紅全球，掀起一陣古靈精怪的潮玩熱潮。一款來自英國的「醜萌」公仔Fuggler近日也在大陸社媒「小紅書」上進入熱搜，靠空洞的眼神、參差不齊的牙齒和可以發出放屁音效的功能引起年輕玩家的注意。Fuggler官方更迎合玩家喜好，製作大量相關表情包和搞笑短影片，引起熱議。

據Fuggler官網介紹，該公仔名稱象徵着「搞怪醜萌」（Funny Ugly Monster）。官網寫道，「Fuggler是滑稽又醜陋的怪物，它們淘氣的舉動和瘋狂的外表會溫暖你的心，並掌控你的生活。每個Fuggler都會在所到之處製造混亂。」

除了長相千奇百怪，公仔屁股上還有一個「BUTT-on」孔洞，只要裝上電池、按壓就能聽到搞笑各異的放屁音效。這項獨特功能引來不少玩家傳影片上網，分享心愛公仔的屁聲。

據設計Fuggler的英國藝術家Louise McGettrick在其網站上的介紹，Fuggler最早是她在自家臥室用一袋從eBay上買來的密封假牙和毛氈縫製而成的，2010年起在手工藝品交易平台Etsy上售賣。

公仔在網路上一炮而紅，催生大量表情包，還一度受到《霍士新聞》等媒體報道。2018年，Louise McGettrick把版權賣給了美國玩具和娛樂公司Spin Master。

▲英國醜萌公仔Fuggler與Labubu同在潮玩界受到青少年喜愛。（圖／翻攝自Fuggler官網）

不同於Labubu需要購買「盲盒」以隨機獲得各種款式，動輒炒至數千元（人民幣，下同）價格，Fuggler採用傳統方式發售，單品價格也穩定在兩到三位數，在各大零售商和百貨公司即可買到。

小紅書有網友表示，這種公仔比Labubu更不易受黃牛黨炒價，入手門檻更低。而且它長相奇特、表情不同尋常，「好像我在公司當社畜的精神狀態」；「一般醜的我不買，醜到極致我就要看看了！」「比起Labubu千篇一律，Fuggler的表情各有特色」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
592 2 3863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中男摔邊坡離奇亡！　米酒被菸點燃「悶燒奪命」
初選震撼彈！趙天麟公開現身　支持邱議瑩
快訊／北市警是「創意私房」高級會員　偷拍60女判決出爐
台中國小畢業生校門前被撞飛　恐怖畫面曝
KKday裁員15％！　3方案助員工轉職
大谷翔平連2場炸裂！　締造美日300轟
川普飆罵以色列伊朗　「他X的根本不知道在幹什麼」
快訊／辦台胞證免費！　「首來族」現省1500元
1年來台12次！日正妹拿到就業金卡　放棄東京高薪原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸重申協助撤離以伊　國台辦：有需求台胞隨時聯繫中駐當地使領館

以伊衝突釀中國能源安全隱憂　陸悄然開通中伊鐵路成「破局」關鍵

快訊／「首來族」赴陸省1500元！　國台辦：7/1起免費申辦台胞證

英搞怪公仔Fuggler「醜萌」走紅！　陸網友：比Labubu更勝一醜

82歲獨居爺爺「遺產想留給愛貓」！尋人幫照顧：財產全送

馬英九訪酒泉衛星發射中心　讚嘆：中華民族了不起

陸專家：經濟若下滑　只有靠財政擴張才能穩定

中方應美管制「芬太尼原料」？　陸外交部強調：義務自主措施

AI+時代將改變未來就業結構　朱民：簡單重複工作被替代

Labubu現身北京清華畢典　副校長幫「撥穗」遭批污染學術

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

「不反共的不是真中華民國派」　賴清德：反共＋護台可反併吞

【泰格與雪兒】誤會大了

【最帥的背影】盲人過馬路迷失方向！暖心司機秒下車幫忙

陸重申協助撤離以伊　國台辦：有需求台胞隨時聯繫中駐當地使領館

以伊衝突釀中國能源安全隱憂　陸悄然開通中伊鐵路成「破局」關鍵

快訊／「首來族」赴陸省1500元！　國台辦：7/1起免費申辦台胞證

英搞怪公仔Fuggler「醜萌」走紅！　陸網友：比Labubu更勝一醜

82歲獨居爺爺「遺產想留給愛貓」！尋人幫照顧：財產全送

馬英九訪酒泉衛星發射中心　讚嘆：中華民族了不起

陸專家：經濟若下滑　只有靠財政擴張才能穩定

中方應美管制「芬太尼原料」？　陸外交部強調：義務自主措施

AI+時代將改變未來就業結構　朱民：簡單重複工作被替代

Labubu現身北京清華畢典　副校長幫「撥穗」遭批污染學術

金曲黑馬是她！　入圍6項爆紅竟自曝「想開牛肉麵店」

全家都腸子都黑掉！醫揪1習慣害「黑腸症」：腸道功能開始退化

賴清德「雜質說」在野反彈　總統府：反共護台是國家最大公約數

「G水」迷昏男子性侵還錄影　惡狼賠20萬判7年6月定讞

一張哏圖毀美國行！男手機藏「范斯光頭醜照」遭拒入境

加熱菸卡關衛福部！查緝私菸又怠惰　彭華幹怒轟：讓黑市壯大

海外軍醫騙她匯款7次　還找瘖啞女扮「將軍代理人」收錢

伊朗核設施「放射性物質洩漏」！　 IEAE曝輻射外洩最新情況

陸重申協助撤離以伊　國台辦：有需求台胞隨時聯繫中駐當地使領館

俄趁亂轟炸基輔派352架無人機　普丁下令成立「無人機部隊」

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

大陸熱門新聞

8歲女童「狂吐活蟲」　醫曝元兇：很多人家裡都有

快訊／「首來族」赴陸現省1500元！　

搶學霸大戰！北大坐夜車「截胡」清大

獨居爺爺「遺產想留給愛貓」！尋人幫照顧：財產全送

貴州高速公路坍塌！傳多車墜落

陸女童「狂吐活蟲」一個月！元兇就在廁所

Labubu現身北京清華畢典　副校長幫撥穗

陸抓獲販毒女頭目竟是17歲女孩 綽號「小丫頭」專賣「上頭電子煙」

英搞怪公仔Fuggler「醜萌」走紅！ 陸網友：比Labubu更勝一醜

貴州遇30年最大洪水！10分鐘足球場被淹沒

馬英九訪酒泉衛星發射中心　讚嘆：中華民族了不起

DeekSeek分析：Labubu還能紅多久？

4餐公司全包了！字節跳動「澎湃員工餐」引網嗨

回應賴清德「十講」　國台辦破千字文嗆「被掃進歷史垃圾堆」

更多熱門

相關新聞

Labubu現身北京清華畢典　副校長幫撥穗

Labubu現身北京清華畢典　副校長幫撥穗

北京清華大學近日舉行畢業典禮，一名畢業生帶著穿著學位服的Labubu一起走上講台，接受副校長的「撥穗」。不料，此舉卻引起了不少網友的不滿，認為是污染學術殿堂。

DeekSeek分析：Labubu還能紅多久？

DeekSeek分析：Labubu還能紅多久？

去年買Labubu被笑醜！姚晨樂見全球爆紅

去年買Labubu被笑醜！姚晨樂見全球爆紅

Labubu「娃衣」賣到7千元！還有Jennie同款

Labubu「娃衣」賣到7千元！還有Jennie同款

真「限量版」！神手媽用黏土幫兒做Labubu

真「限量版」！神手媽用黏土幫兒做Labubu

關鍵字：

潮玩FugglerLabubu公仔

讀者迴響

熱門新聞

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

大腸癌3警訊！　醫：許多人早期幾乎沒症狀

疑似天殘生前Line對話曝光

簽約才知大地主是邱澤！　低調持迪化街古厝6年

許瑋甯「7個月渾圓孕肚照」首曝光

「小龍女」賴可約會小7歲統一獅球員全被拍

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

臉書大屠殺！一夜消失至少50個FB社團

台大副校長爆造假　欺騙社會20年

8歲女童「狂吐活蟲」　醫曝元兇：很多人家裡都有

天殘離世前1天「查看賀瓏手機」Albee聲明驚呆網

罰單1萬8拒繳「房子遭法拍」　結局神轉！律師驚呆了

更多

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面