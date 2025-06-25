中東戰火使台灣陷危？　專家示警「1風險」美國難兼顧

▲ 川普下令打擊伊朗核設施。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國對伊朗核設施發動精準空襲，引發台灣學者關注。專家警告，若美國陷入與伊朗的長期衝突，恐怕導致軍力與戰略重心被瓜分，無法及時應對台海危機。儘管美國對盟友的承諾依然堅定，分析人士憂心，若同時捲入兩場戰爭，將影響美國對台軍援與應變能力。

《南華早報》指出，儘管美國總統川普稱對伊朗空襲「非常成功」，但台灣國防分析人士與立法委員認為，美方戰略重心可能從台海轉移，被中東局勢牽制，尤其在持續軍援烏克蘭的背景下，若北京趁機對台灣出手，美國將難以快速因應。

淡江大學國際事務與戰略所教授李大中指出，儘管台灣仍是美國核心利益之一，但「若美國發現自己同時面臨兩大衝突，我們不得不問：他們能為我們騰出多少資源？北京是否該趁那時採取行動？」他認為，儘管川普政府今年稍早撤回對烏援助，但面對伊朗威脅，美國可能優先支援以色列，間接衝擊對台軍售。

事實上，五角大廈也坦承，對烏克蘭及以色列的軍援已使國防產能吃緊，而台灣也仰賴這些供應鏈獲得標槍與刺針飛彈、愛國者飛彈及155毫米砲彈等關鍵武器系統，以發展不對稱作戰來抗衡中國軍力。李大中直言，即便只是暫時，美國重心轉移將不可避免地影響對台武器供應與戰略優先順序。

▲ 伊朗福爾多核設施遭美軍B-2轟炸機投擲鑽地彈後可見凹洞。（圖／路透）

國立政治大學台灣安全研究中心主任劉復國指出，伊朗危機的演變突顯美軍戰力過度擴散（overextension）風險，「若美國與伊朗陷入長期衝突，將立即影響在印太等其他地區部署的能力」，川普原本希望逐步減少對烏克蘭戰爭的參與，將資源轉向對抗中國，但隨著中東戰事升溫，「他的戰略再平衡（rebalancing）變得更加複雜。」

劉復國提醒，美國在台灣海峽面對的是中國，而非伊朗，「規模與挑戰完全不同」。他也示警，台灣在仰賴美國及處理兩岸關係上皆須保持謹慎，維持與北京的溝通管道，避免誤判情勢，「不能只是假設支援會即時到來」。

報導提到，台灣總統府一直避免談及美伊衝突影響，22日僅稱賴清德已聽取簡報，並未正面回應。民進黨立委陳冠廷則認為，此次精準打擊展現西方迅速果斷的行動力，若能使伊朗重回談判桌，將是罕見的外交與軍事雙贏。

但陳冠廷也指出，「真正的問題在於美國是否能同時承受多條戰線的壓力，台灣安全與美國能否同時應對兩個戰場密切相關」，因中國與伊朗不同，具備完整國防工業體系與再生能力，「不能理所當然地認為我們的對手的反應會和伊朗一樣。」

民進黨立委林楚茵呼籲，有鑑於上述風險，台灣必須深化防衛合作，尤其是與美國、日本和澳洲的夥伴關係。

▲ 尼米茲號（USS Nimitz CVN-68）曾於2023年停靠南韓釜山。（圖／達志影像／美聯社）

不過，也有部分學者不認為美國空襲伊朗是中東局勢升溫跡象。台灣國際戰略學會理事長王崑義指出，美軍僅僅針對核設施進行轟炸，並未動用地面部隊或航艦進入伊朗領海，調動尼米茲號（USS Nimitz）航母很可能只是煙霧彈。

王崑義表示，美國在印太的部署大致仍維持穩定，代表華府仍有能力應對台海突發事件，且「這次攻擊也向北京傳遞一項訊息，即美國對盟友的承諾依舊堅定」。

國防安全研究院高級分析師蘇紫雲也贊同其觀點，認為美國不太可能將對伊朗行動升級為地面戰爭，「空襲過後美國戰略重心會重新轉向印太地區，因為中國才是真正的長期競爭對手，而非伊朗」。